أسعار الذهب اليوم الإثنين 9 أغسطس 2021 في سوريا

تراجعت أسعار الذهب في سوريا، في تعاملات مساء اليوم الإثنين 9 أغسطس 2021، بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24، في سوريا، إلى نحو 181.431 ألف ليرة للشراء، و184.218 ألف ليرة للبيع، مقابل نحو 186.857 ألف ليرة للشراء، و187.429 ألف ليرة للبيع، أمس.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، في سوريا (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى نحو 158.823 ألف ليرة للشراء، و161.262 ألف ليرة للبيع، مقابل نحو 163.500 ألف ليرة للشراء، و164 ألف ليرة للبيع أمس.

أما جرام الذهب عيار 18 في سوريا فانخفض إلى نحو 136.214 ألف ليرة للشراء، و138.307 ألف ليرة للبيع.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، في سوريا نحو 115.302 ألف ليرة للشراء، و117.073 ألف ليرة للبيع.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وتراجع سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا إلى نحو 5.65 مليون ليرة للشراء، و5.73 مليون ليرة للبيع، مقابل نحو 5.81 مليون ليرة للشراء، و5.82 مليون ليرة للبيع، أمس.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 1.271 مليون ليرة للشراء، و1.291 مليون ليرة للبيع.

أسعار الذهب اليوم عالميا

وتراجع الذهب عالميا، لأقل مستوى فيما يزيد عن 4 أشهر في تعاملات الإثنين، فيما أججت بيانات الوظائف الأمريكية القوية المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة أبكر من المتوقع مما يزيد من تكلفة فرصة الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وانخفض سعر الذهب في السوق الفورية 1.1% إلى 1744.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش.

وفي التعاملات المبكرة في آسيا، تراجعت الأسعار 4.4% إلى 1684.37 دولار وهو أقل مستوى منذ 31 مارس/آذار نتيجة مبيعات لوقف الخسائر. وكانت التعاملات ضعيفة نظرا لعطلة في طوكيو وسنغافورة.

وانخفض الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة بنحو 1.1% إلى 1744.50 دولار.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية، أن أرباب الأعمال وظفوا أكبر عدد من العاملين في نحو عام في يوليو/تموز الماضي، واستمروا في رفع الأجور.

وساهمت البيانات في ارتفاع عائدات أذون الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 أعوام مما أضر بإغراء الذهب كوسيلة للتحوط في مواجهة التضخم.

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في أسبوعين خلال تعاملات الإثنين.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بما يصل إلى 7.5% لأقل مستوى فيما يزيد عن 8 أشهر عند 22.50 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وفقدت في أحدث تعاملات 1.7% إلى 23.93 دولار.

وخسر البلاتين 0.1% إلى 978.60 دولار وكان قد سجل في وقت سابق أقل سعر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عند 959.93 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.1% إلى 2629.87 دولار.