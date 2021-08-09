بالأسماء.. ملامح تشكيلة الحكومة الإيرانية الجديدة

قالت مصادر إعلامية في البرلمان الإيراني، مساء الإثنين، إن الرئيس إبراهيم رئيسي أرسل قائمة حكومته الجديدة، تمهيدا لاعتمادها.

وتمكنت مراسلة "دوت الخليج الإخبارية" في طهران من الحصول على نسخة من قائمة الوزراء المرشحين في حكومة إبراهيم رئيسي، المرسلة إلى البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها.



وأسند الرئيس الجديد وزارة الخارجية الإيرانية إلى حسين أمير عبد اللهيان، فيما كنت وزارة الصناعة والتعدين من نصيب رضا فاطمي أمين، وذهبت وزارة الشباب والرياضة إلى حميد سجادي، ووزارة الطرق والتخطيط العمراني، إلى سعيد محمد.

فيما سمى رئيسي، أحمد وحيدي وزيرا للداخلية، وعيسى زارع بور وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

فيما ذهب منصب وزير الاقتصاد إلى محمد رضا فرزين، فيما ومنصب وزير الطاقة إلى عباس علي آبادي.

أما وزارة العدل فيشغلها فيروز أصلاني، وذهبت وزارة العلوم والبحوث إلى محمد علي زلفي كل.



كما تضمنت قائمة مرشحي الحكومة الإيرانية إسناد منصب وزير التعليم إلى محمد طيب صحرائي، ووزارة الصحة إلى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ووزارة الثقافة إلى محمد مهدي إسماعيلي، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى مهرداد بازر باش، ووزارة الدفاع إلى العميد أمير حاتمي، ووزارة النفط إلى جواد أوجي.

فيما تم ترشيح "حجت الله عبد الملكي" لمنصب وزير الزراعة، وعلي عبد اللهي، لمنصب وزير الأمن والاستخبارات.



وتفصيلا، تمكن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي من الحفاظ على منصبه كوزير الدفاع، إذ كان يشغل المنصب أيضا في حكومة الرئيس السابق حسن روحاني.



وكان عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني، حسين علي حاجي دليجاني، أعلن في وقت سابق، أن رئيسي سيقدم للمجلس تشكيلته الوزارية المقترحة مساء اليوم الإثنين أو غداً الثلاثاء.



وأضاف دليجاني في حديث للصحافة الإيرانية "بعد تسلم قائمة التشكيلة الوزارية سيباشر البرلمان في إطار لجانه التخصصية بدءاً من الغد دراسة برامج الوزراء المرشحين"، قبل اعتمادها.

ولا تصبح هذه القائمة نهائية إلا بعد مصادقة البرلمان الذي يسيطر عليه المتشددون.