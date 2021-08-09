معدات طبية وأكسجين.. مصر ترسل 3 طائرات عسكرية إلى تونس

هبطت، اليوم الإثنين، 3 طائرات عسكرية مصرية، بمطار تونس قرطاج الدولي، محملة بمعدات طبية وكميات من الأكسجين ممنوحة من جمهورية مصر العربية لمساندة جهود تونس في التصدي لجائحة كوفيد-19، وفق بيان نشرته رئاسة الجمهورية التونسية.

وجددت رئاسة الجمهورية التونسية شكرها الجزيل لمصر الشقيقة، قيادة وشعبا، على ما تقدمه من دعم تضامني متواصل تجسيدا لما يجمع البلدين والشعبين من روابط أخوية متينة.



وتم تسلم هذه المعدات والأكسجين بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وعلي مرابط، المكلف بتسيير وزارة الصحة، والفريق بالبحرية عبدالرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، وإيهاب فهمي، سفير جمهورية مصر العربية بتونس.





وحتى أمس الأحد، تلقى أكثر من نصف مليون تونسي لقاحات ضد فيروس كورونا في حملة وطنية أشرف عليها الجيش، الذي أوكل إليه الرئيس التونسي قيس سعيّد مهمة الإشراف على هذه الحملة في أكثر من 300 مركز خصصت لمن تفوق أعمارهم الـ40 عاما.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية في بيان لها النتائج النهائية لعمليات التلقيح المكثف، والتي أظهرت تلقي 551,008 شخص اللقاح ضد كوفيد-19. وتسعى السلطات إلى تلقيح نصف السكان بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وشهدت تونس في الأشهر الأخيرة تفشيا سريعا للفيروس تسبب في وفاة أكثر من 20 ألف شخص من بين 610 آلاف مريض.