"جلوبال" تتولى مهام خدمات الملاحة الجوية في مطارات أبوظبي

وقعت مطارات أبوظبي، اتفاقية مع شركة جلوبال لخدمات الملاحة الجوية، لتولي تقديم خدمات الملاحة الجوية في المرافق التابعة لمطارات أبوظبي.

ومطارات أبوظبي، هي المالك والمشغل للمطارات الخمسة في الإمارة.

وبموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الجانبين، ستقدم شركة جلوبال لخدمات الملاحة الجوية، خدمات شاملة، تتضمن خدمات الملاحة ومراقبة الحركة الجوية في المطارات، حيث سيعمل المختصون والخبراء من شركة "جلوبال" على مراقبة الحركة الجوية في المطارات الخمسة للإمارة.

كما ستقع على عاتق خبراء شركة "جلوبال"، مسؤولية ضمان الإقلاع الآمن للطائرات وهبوطها، بالإضافة إلى تنظيم حركة صعود المسافرين على متن الطائرات في مرافق مطارات أبوظبي.

وقال شريف الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: تحرص مطارات أبوظبي على إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات المحلية في الإمارات، والتي تقدم بدورها مجموعة من الخدمات المبتكرة وعالية الجودة.

وتابع: تتميز جميع مطاراتنا بخدمات الملاحة الجوية الاستثنائية، ما يوفر لمشغلي الخطوط الجوية، والمسافرين، على متنها خدمات تشغيلية بمعايير رائدة ومتميزة، وذلك أثناء تواجدهم على متن الطائرات أو على أرض المطار.

وأضاف الهاشمي، أن الخدمات المتميزة التي تقدمها مطارات أبوظبي بالشراكة مع شركة جلوبال لخدمات الملاحة الجوية تعود بالفائدة على المسافرين بشكل عام، ما يعزز مكانة مطارات أبوظبي الرائدة.

وتابع: تعتبر جودة الخدمات ميزة مشتركة، ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع شركة جلوبال لخدمات الملاحة الجوية خلال السنوات القادمة.

ومن جانبه قال يحيى عبدالله الحمادي، المدير التنفيذي لشركة جلوبال لخدمات الملاحة الجوية: يسعدنا توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع مطارات أبوظبي، التي تبرهن على قوة ومتانة العلاقات بين الطرفين، ونثمن من جهتنا ثقة مطارات أبوظبي بشركة جلوبال لخدمات الملاحة الجوية.

وتابع: يعد ذلك دليلاً على قدرة الشركة التشغيلية، وإمكانياتها لتقديم حلول مبتكرة في مجال خدمات الملاحة الجوية، التي تتسم بالكفاءة وإدارة التكاليف بفاعلية، ما يساهم في تطوير نموذج جديد ومبتكر للتعاون في قطاع الطيران بالإمارات.

جدير بالذكر أن شركة جلوبال لخدمات الملاحة الجوية، التي تتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً لها، تأسست عام 2008، وبدأت عملياتها بتقديم خدمات الملاحة الجوية للمطارات في دولة الإمارات منذ عام 2012.

وتقدم الشركة، مجموعة من خدمات الملاحة الجوية للعملاء، بما في ذلك خدمات مراقبة الحركة الجوية، والخدمات الأرضية في المطارات، والخدمات الهندسية، والخدمات اللوجستية، والإمداد، وخدمات الأرصاد ومعلومات الطيران، وخدمات السلامة الجوية، وضبط الجودة والامتثال.

كما تقدم الشركة خدمات صيانة معدات الاتصالات، والملاحة والمراقبة الجوية، إلى جانب مجموعة من الخدمات الأخرى التي تتضمن التدريب والاستشارات في مجال الملاحة الجوية.