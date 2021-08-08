موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. خسائر اليابان وعصابات بيتكوين وريال اليمن

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ارتفعت أسعار الذهب في العراق، مساء اليوم الأحد 8 أغسطس 2021، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية لأسواق المعدن النفيس عالميا.

مددت الرئاسة المصرية خدمة الفريق أسامة ربيع كرئيس لهيئة قناة السويس لمدة عام كامل، في قرار لاحق على دوره الكبير في أزمة "إيفر جيفن".

استمر الريال اليمني بتسجيل تراجع تاريخي في قيمته، خلال تعاملات اليوم الأحد، والأيام الماضية في مدينة عدن والمحافظات المحررة.

تسيطر فرنسا على سوق العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم خلال 2021، بخلاف تصدرها للمجموعة، فهي تضم 6 مراتب بين أغلى 10 علامات.

لم يكن وباء كورونا ذو أثر سيء على بيزنس مبيعات شعر الإنسان أو المستعار، لا سيما في الهند التي تتميز بصادرات الشعر.

بلد يعيش على وقع أزمات اقتصادية وسياسية خانقة، وما إن حاول الخروج منها، حتى تلقفته عصابات التعدين، لتجهز على كل أمل في النهوض.

رغم اختتام دورة طوكيو الأولمبية لعام 2020، لكن ستظل هناك تساؤلات مثارة بشأن التداعيات المالية للدورة الاستثنائية في تاريخ الأولمبياد.