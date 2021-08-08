سعيد للإخوان: تونس ستتخلص من كل "الأدران"

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، إن بلاده ستستعيد مكانتها ولن تكون لقمة سائغة وستتخلص من كل الأدران، في إشارة إلى تنظيم الإخوان.

وتابع الرئيس التونسي: "الشعب مرفوع الرأس أينما حل لا يقبل غير العز بديلا".



جاءت تصريحات سعيد خلال تنقله بأحد مراكز التطعيم المفتوحة التي نظمتها الرئاسة لتطعيم مليون تونسي ضد فيروس كورونا.

وتوجه سعيد بجزيل الشكر للقوات المسلحة العسكرية والأمنية التونسية ولكل العاملين في أيام التطعيم المكثف، وثمن حسهم الوطني العالي وشعورهم الكبير بالمسؤولية ووقوفهم الثابت على جبهة واحدة ومساهمتهم في صنع تاريخ جديد.

وانطلقت اليوم في تونس عملية تطعيم كبرى، تهدف إلى تحصين مليون تونسي بلقاح كورونا في يوم واحد حسب ما أعلنته السلطات الصحية.

وقال أنيس قلوز عضو اللجنة التونسية للتلقيح ضد كورونا في تصريحات لـ"دوت الخليج الإخبارية" إنه سيتم تخصيص لقاح "أسترازينيكا" لتطعيم التونسيين الراغبين في تلقي الجرعة الأولى، مؤكدًا بأن اللقاح سيكون متوفرا في 330 مركزا (موزعة على 24 محافظة) الذين تم تخصيصها لهذا اليوم".



وجاء هذا اليوم المفتوح بعد توفر 6 ملايين جرعة من لقاح كوفيد 19 قدمت من هبات دول شقيقة وصديقة، حيث دعا الرئيس التونسي إلى تنظيم هذا اليوم المفتوح للتطعيم لفائدة المواطنين والمواطنات البالغ عمرهم 40 عاما فما فوق.

وتلقت تونس في الفترة الأخيرة مساعدات طبية من عديد الدول أبرزها دولة الإمارات العربية المتحدة التي قدمت لتونس 500 ألف جرعة من اللقاح .

كما حلّت، الثلاثاء الماضي، بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرتان محملتان بكميات من الأكسجين وآلات تنفس اصطناعي ومكثفات أكسجين وتجهيزات للإنعاش والعناية المركّزة ممنوحة من قبل دولة الإمارات العربية المتّحدة لدعم جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19.