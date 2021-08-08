حمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، حزب الله وإيران، مسؤولية أية حرب قادمة يكون لبنان مسرحها.
وقال بينيت في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته: " إيران وحزب الله يجران لبنان لفتح جبهة مع إسرائيل"، مشددا في الوقت نفسه على أن بلاده "لا تقبل إطلاق النار على أراضيها".
وفي هذا الصدد، دعا لبنان وجيشها إلى "تحمل مسؤولية ما يحدث في ساحتهما الخلفية".
وأضاف "حتى في هذه الحالة، لا يهمنا ما إذا كانت منظمة فلسطينية أو مثيري شغب مستقلين. دولة إسرائيل لن تقبل إطلاق النار على أراضيها".
وأشار رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى "وجود حالة صحوة مهمة جدا في لبنان لكثير من المواطنين ضد حزب الله والتدخل الإيراني في البلد الذي يعيش في خضم أزمة اقتصادية وسياسية حادة".
وكان بينيت يشير بذلك إلى قيام مواطنين لبنانيين باعتراض سيارة أطلقت صواريخ على إسرائيل يوم الجمعة.
تصريحات نفتالي بينيت تأتي في أعقاب التوتر الذي شهدته الحدود مع لبنان، خلال الأسابيع الماضية، والتي كان آخرها الأربعاء المنصرم.
توترٌ أشعله إطلاق حزب الله عشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه تل أبيب بقصف قرى داخل لبنان.
من جهة ثانية، فقد أشار بينيت إلى أن حركة "حماس" تتحمل المسؤولية عن ما يجري في قطاع غزة، في إشارة إلى مهاجمة الجيش الإسرائيلي أهدافا في القطاع بعد إطلاق بالونات حارقة على جنوبي إسرائيل.
وقال: " آمل أن تتفهم حماس التلميح وتتولى مسؤولية البالونات من جميع الأنواع".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء إسرائيل: إيران وحزب الله يجران لبنان لفتح جبهة معنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.