"فقدت مصداقيتها".. واشنطن تشكك بانتخابات نيكاراجوا

شككت واشنطن، السبت، بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 7 نوفمبر/تشرين الثاني في نيكاراجوا مؤكدة أنها "فقدت صدقيتها بالكامل".

وندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في تصريحات صحفية، بما سماه "المناورات الاستبدادية" من جانب الرئيس دانيال أورتيجا لإطاحة معارضيه السياسيين.

وقال بلينكن في بيان إن "الولايات المتحدة تعتبر أن الأعمال الاستبدادية وغير الديمقراطية الأخيرة - المستوحاة من خوف أورتيجا من هزيمة انتخابية - (هي) بمثابة الضربة القاضية لاحتمالات إجراء انتخابات حرة ونزيهة في نيكاراجوا".

وأضاف: "هذه العملية الانتخابية ونتائجها النهائية فقدت صدقيتها بالكامل".

وكانت الإدارة الأمريكية عاقبت في منتصف يوليو/تموز الماضي مئة من أعضاء الجمعية الوطنية والسلطة القضائية في نيكاراجوا وألغت منح تأشيرات أمريكية لهم.

واشتكت وزارة الخارجية الأمريكية من أن نظام رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا اعتقل خلال الشهرين الماضيين عشرات المعارضين والنشطاء المؤيدين للديمقراطية، بما في ذلك سبعة مرشحين للرئاسة.

واعتقل النظام أيضا المرشحة لمنصب نائب الرئيس، بيرينيس كويزادا خلال هذا الأسبوع.

وشهدت نيكاراجوا الواقعة في أمريكا الوسطى مؤخرا موجة اعتقالات طالت نشطاء المعارضة.

وتتهم المعارضة حكومة أورتيجا بالرغبة في التخلص من الخصوم والمنتقدين المحتملين قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

حكم الثوري السابق دانيال أورتيجا نيكاراجو في الفترة من 1979 حتى 1990، ومرة أخرى منذ 2007 حتى الآن.



وفي عام 2014 أقر حزبه إصلاحا دستوريا ألغى بمقتضاه الحد السابق لفترة ولاية الرئيس.