شماعة "غولن".. اعتقال 13 تركيا بمزاعم الانتماء

اعتقلت السلطات التركية، السبت، 13 شخصًا، على خلفية مزاعم الانتماء لجماعة الداعية فتح الله غولن.

جاء ذلك، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية".

ووفق الصحيفة أصدرت وزارة الدفاع التركية بيانًا قالت فيه إنه تم توقيف 19 شخصًا بولاية أدرنة، غربي البلاد، أثناء محاولتهم التسلل إلى اليونان بطرق غير شرعية، من بينهم 13 شخصًا من المنتمين لجماعة غولن.

وعقب ذلك اقتادت قوات الجيش الموقوفين جميعًا إلى مركز الشرطة للتحقيق معهم.

وتتهم أنقرة الداعية التركي المقيم في بنسلفانيا الأمريكية، فتح الله غولن بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، عام 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز 2016 كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية.

ومنذ مسرحية الانقلاب، أطلقت تركيا حملة قمع شملت كل القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف تعسفيا عن العمل لحوالي 170 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم، بموجب مراسيم رئاسية كانت تصدر عن أردوغان مباشرة.

ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان عام 2017.