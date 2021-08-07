شراء منزل في إيران "حلم مستحيل" يتطلب نصف قرن

أصبح شراء منزل في إيران، خاصة في طهران، حلما بعيد المنال، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وتدني الأجور.

ووفقًا لوزارة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية، فإن 40% من سكان البلاد، أو 9 ملايين أسرة، هم من المستأجرين.



وينص الدستور الإيراني على ضمان الحكومة حصول الأفراد على السكن، مع توفير الاحتياجات المنزلية الأساسية.

وفالت صحيفة "فرهيغتجان" نقلا عن بيانات مركز الإحصاء الإيراني، أن مؤشر فترة انتظار المساكن في البلاد وصل في المتوسط إلى 41 عامًا.

وهذا يعني أن الأسرة التي لديها مدخرات تبلغ ثلث دخلها السنوي يمكنها شراء منزل تبلغ مساحته حوالي 100 متر مربع بعد 41 عامًا، مع افتراض استقرار الأسعار.

وأصبحت هذه القضية أكثر وضوحًا في محافظة طهران بسبب ارتفاع الأسعار، بحيث زاد وقت الانتظار لتصبح صاحب منزل في محافظة طهران إلى حوالي 69 عاما.

وتحتل المراتب التالية في هذا المؤشر محافظات قم التي يبلغ عمر الانتظار بها 38 عاما وأصفهان 37 عاما وأذربيجان الشرقية 35 عاما.

كل هذا بينما كان مؤشر فترة الانتظار لمحافظة طهران عام 2012 يقارب 12 عاما وبالنسبة للمحافظات الأخرى كان أقل من 8 سنوات.

ووفقا لبيانات مركز الإحصاء، مع الأخذ في الاعتبار سعر 10 ملايين تومان (400 دولار أمريكي) للمتر المربع للوحدات السكنية، وبالنظر إلى الدخل السنوي لـ75 مليون أسرة، فإن الأمر يستغرق 41 عاما حتى تتمكن الأسر من شراء منزل لها إذا ادخروا ثلث دخلهم".

وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار في الأسواق الرئيسية، فإن مدخرات الثلث هذه تكاد تكون مستحيلة؛ لأننا سنحتاج إلى أكثر من 65٪ من دخلنا فقط لتوفير الضروريات الأساسية للحياة.

وقالت الصحيفة إن من يعيشون خارج طهران في مدن قم وأصفهان وأذربيجان الشرقية وخراسان رضوي ومركزي سيحصلون على منازل بعد 38 و37 و35 و33 و33 و32 عامًا على التوالي، إذا ادخروا ثلث دخلهم".

وسيكون لدى الإيرانيين في محافظات كوغيلويه وبوير أحمد وكرمان ويزد خرم آباد أدنى توقعات لشراء منزل في البلاد ولن يصبحوا ملاك للمنازل إلا بعد 4 و10 و11 و11 عامًا. وسبب الاختلاف بين هذه المحافظات الأربع هو الحرمان والفقر وتفشي البطالة وانخفاض أسعار المساكن فيها.

ووفقًا لبيانات التكلفة والدخل لمركز الإحصاء الإيراني، يبلغ الدخل السنوي للأسر الحضرية في محافظة طهران حوالي 109 ملايين تومان في المتوسط، والذي سيكون حوالي 9 ملايين و150 ألف تومان شهريًا (قرابة 380 دولارا).



وبحسب البيانات فقد بلغ متوسط سعر المساكن عام 2020 في محافظة طهران حوالي 24 مليونا و932 ألف تومان وتقدر تكلفة الوحدة السكنية 100 متر بحوالي 2 مليار و493 مليون تومان.

وفي الوقت الحالي، إذا ادخر الفرد 100٪ من دخله في طهران لشراء منزل، فسيكون قادرا على شراء منزل في غضون 23 عاما.

وتجدر الإشارة إلى أن دخل أسر طهران المقدر بـنحو 109 ملايين تومان سنويًا هو متوسط للمحافظة.

وفي طهران سينخفض هذا الدخل، كلما ذهبنا إلى ضواحي هذه المدينة، وينطبق الشيء نفسه على أسعار المساكن، وأن 24 مليون تومان للمتر هو متوسط محافظة طهران بأكملها.

لذلك، كلما انتقلنا إلى المناطق الأضعف في محافظة طهران، كلما طالت فترة الانتظار لشراء المساكن لأكثر من قرن بالنسبة لبعض الإيرانيين.