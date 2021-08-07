بعد الانتقادات.. كيف يحتفل أوباما بعيد ميلاده؟

بعد الانتقادات التي طالته، قلص الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما حفل عيد ميلاده الـ60 ليقتصر على الأصدقاء والعائلة فقط.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بدأ النجوم وأصدقاء أوباما في الوصول إلى جزيرة مارثا فينيارد بعد ظهر يوم أمس الجمعة، حيث يعج مطار الجزيرة بالطائرات الخاصة وطائرات هليكوبتر قبل الحفل المتوقع أن يقام اليوم السبت.

ويأتي بين كبار الضيوف الذي سيحضرون الحفل، نجم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين السابق دواين وايد وزوجته غابرييل يونيون والممثل دون تشيدل.

ووفقا للصحيفة فقد وصلت المغنية بيونسيه والمغني جاي زد وكذلك جورج كلوني، وأوبرا وينفري.

كما شوهد السيناتور السابق والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، جون كيري، والمذيع التلفزيوني والكوميدي ستيفن كولبير.

وقالت هانا هانكينز، المتحدثة باسم أوباما، إنه : "بسبب الموجة الجديدة من انتشار سلالة دلتا كورونا، قرر الرئيس وزوجته تقليص الحدث بشكل كبير، ليقتصر على أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين فقط".

وأشارت إلى أن "الحدث بدأ التخطيط له منذ بضعة أشهر مع الالتزام الكامل بكافة توصيات قطاع الصحة في ذلك الوقت، لكن الوضع تغير الآن".

في الوقت ذاته، أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن لن يتمكن من حضور الاحتفال، لأنه سيتوجه إلى مدينة ريهوبوث بيتش ديلاوير.

علاوة على ذلك، قالت وكالة الصحة الأمريكية، إن مارثاز فينيارد الواقعة بولاية ماساتشوستس تسجل مستوى معتدلًا من العدوى، لا يؤدي إلى تفعيل التوصيات الجديدة لسلطات الصحة التي تلزم حتى الملقحين بوضع الكمامة في الداخل.

مع ذلك فإن عضو الكونجرس الجمهوري جيم جوردان، أحد أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، كتب على تويتر، وقال: "لو كانت المناسبة عيد ميلاد الرئيس ترامب لقال الديمقراطيون كيف يستطيع أحد أن يكون متهورا إلى هذا الحد؟" أو "إنهم يقتلون الناس".

وتساءلت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا ماكدانيال، قائلة"هل هناك استثناء للحفلات التي يحضرها مشاهير ليبراليون أثرياء؟"

وتصدرت إدارة دونالد ترامب العناوين في العديد من المناسبات لتنظيمها فعاليات من دون كمامات في البيت الأبيض أو في دوائر حكومية، أو لتنظيمها تجمعات انتخابية بعضها في ذروة تفشي الوباء وقبل أن تصبح اللقاحات متوفرة على نطاق واسع.

والفعالية التي جرت تكريما لإيمي كوني باريت التي عينها ترامب قاضية في المحكمة العليا، يُعتقد أنها تسببت في إصابة أكثر من 10 أشخاص من بينهم ترامب نفسه.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الإثنين الماضي، إن "الرئيس الأسبق المدافع الكبير عن التلقيح والتقيد بإرشادات خبراء الصحة العامة، سيؤيد بالتأكيد تطبيق ذلك على نفسه".

وأشارت إلى أن الفعالية ستنظم في مساحة خارجية مع تطبيق تدابير عدة.

ومن غير المتوقع أن يحضر الحفل الرئيس الحالي جو بايدن الذي كان نائبا لأوباما.