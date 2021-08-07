الجيش الإسرائيلي يعتقل متسللا اجتاز حدود لبنان

اعتقل الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، شخصا عبر الحدود اللبنانية باتجاه إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلين في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية"، إنه : "تم مؤخرا تلقي إنذار سياج في منطقة عرامشة على الحدود اللبنانية، عند نقطة على الحدود التي تعبر وسط القرية".
وأضاف: "هرعت قوات الجيش الإسرائيلي إلى المكان وعزلت المنطقة".
وتابع: "تم القبض على المشتبه به خلال دقائق ويتم استجوابه على الفور".
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "لا يوجد خوف من وقوع حادث أمني".
وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية، إنه: "يبدو أن المشتبه به جاء من الجانب الآخر من القرية، التي تعبر وسطه الحدود الإسرائيلية اللبنانية".
وتقع بلدة عرب العرامشة على الحدود الاسرائيلية - اللبنانية.
وتشهد المنطقة الحدودية حالة من التوتر بين الجيش الاسرائيلي ومنظمة حزب الله.
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