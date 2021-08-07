أسعار العملات في المغرب اليوم السبت 7 أغسطس 2021

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، بداية تعاملات اليوم السبت 7 أغسطس 2021 في البنك المركزي المغربي.

وتراجع سعر صرف اليورو إلى نحو 10.29 درهم للشراء، و11.96 درهم للبيع، مقابل نحو 10.30 درهم للشراء، و11.98 درهم للبيع، وفق الموقع الرسمي للمركزي المغربي.

سعر الدولار واليورو والإسترليني



بينما زاد سعر الدولار إلى نحو 8.70 درهم للشراء، و10.11 درهم للبيع، مقابل 8.69 درهم للشراء، و10.10 درهم للبيع، أمس.

كما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني، إلى نحو 12.12 درهم للشراء، و14.09 درهم للبيع، مقابل نحو 12.10 درهم للشراء، و 14.06 درهم للبيع، أمس.

عجز الموازنة

وسجلت المملكة المغربية موسماً فلاحياً استثنائياً بفضل التساقطات المطرية الغزيرة والمنتظمة خلال فصل الشتاء المنصرم.

وبحسب بيان لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فإن الموسم الفلاحي 2020- 2021 تميز بتوزيع زمني جيد للتساقطات المطرية، وتزامنها مع المراحل الرئيسية لنمو الحبوب (البزوغ، النمو والصعود).

وكانت الحكومة المغربية، قد قررت مواجهة عجز الموازنة المتزايد بزيادة الضرائب، وضمان العدالة الضريبية، واستحداث ضريبة على الكربون.

وقال وزير المالية المغربي محمد بنشعبون، إن بلاده تسعى إلى زيادة الإيرادات الضريبية لتحسين تمويل السياسات العامة وخفض العجز المالي، بعدما تسببت جائحة كوفيد-19 في زيادة الإنفاق.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي، نحو 2.32 درهم للشراء، و2.69 درهم للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي، نحو 2.37 درهم للشراء، و2.75 درهم للبيع، مقابل نحو 2.36 درهم للشراء، و2.75 درهم للبيع، أمس.

وصعد الدينار الكويتي إلى نحو 28.97 درهم للشراء، و33.67 درهم للبيع، مقابل نحو 28.94 درهم للشراء، و 33.63 درهم للبيع، أمس.