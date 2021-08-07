سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 7 أغسطس 2021

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 7 أغسطس 2021، في مستهل تعاملات شركات الصرافة.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

وارتفعت احتياطات النقد الأجنبي في مصر للشهر الـ14 على التوالي إلى نحو 40.609 مليار دولار بنهاية يوليو/ تموز الماضي، لتواصل سجلها الصاعد منذ يونيو/حزيران 2020.

وظل متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري ثابتا عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ووفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر العملة السعودية نحو 4.13 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند نحو 4.17 جنيه في 4 بنوك، هى بلوم مصر، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، وعودة.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند نحو 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

تثبيت أسعار الفائدة

قال البنك المركزي المصري في بيان، الخميس الماضي، إنه ثبت أسعار الفائدة الرئيسية في اجتماع لجنة السياسات النقدية.

وأضاف المركزي المصري، أن اللجنة أبقت في اجتماعها، الخميس، على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 9.25 %، وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 8.25%، للمرة السادسة على التوالي وفي خلال 9 أشهر.

وأشار إلى أنه تم خفض الفائدة في اجتماعي سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.

وفي الاجتماعات الخمسة الماضية، أبقت لجنة السياسة النقدية بالمركزي على سعر الفائدة عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض وذلك منذ نهاية العام الماضي، بعد أن شهد 2020 تخفيضا قدره 4%.

أعلى فائدة حقيقية

وخفض البنك المركزي المصري، فائدته الرئيسية مرتين بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول، ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وخفضها 300 نقطة أساس عند تفشي الجائحة في مارس/آذار 2020.





وأسعار الفائدة الحقيقية في مصر واحدة من الأعلى في العالم، وهو ما يساعد على جذب الاستثمار في سندات الخزانة، لكنه يقوض اقتراض الشركات.

كما أن أسعار الفائدة في مصر عند أدنى مستوياتها منذ يوليو/تموز 2014.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر اليورو الأوروبي نحو 18.52 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني ثابتا عند نحو 21.78 جنيه للشراء، و21.92 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي 52.04 جنيه للشراء، و 52.44 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.