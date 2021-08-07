سعر الدولار في مصر اليوم السبت 7 أغسطس 2021

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 7 أغسطس 2021، في تعاملات شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي.

وبقي متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.

والجمعة والسبت عطلة رسمية في البنوك المصرية.

وبحسب مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" للأسعار في 29 بنكا، استقر متوسط سعر الدولار عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 19 بنكا، منها التجاري الدولي، والقاهرة، وHSBC، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والكويت الوطني، والعربي الأفريقي، والمصري الخليجي، وبركة، والمشرق، وبلوم مصر، وعودة، والأهلي المتحدة.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

وقفزت احتياطات النقد الأجنبي في مصر للشهر الـ14 على التوالي، لتواصل صعودها منذ يونيو/حزيران 2020.



وأعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليسجل 40.609 مليار دولار بنهاية يوليو/ تموز، مقابل 40.584 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، بارتفاع قدره 25 مليون دولار.

وفي يونيو/حزيران 2020 هبط الاحتياطي النقدي لمصر إلى 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي المصري، من سلبية إلى مستقرة، مما يعكس النظرة المستقبلية المستقرة لبيئة التشغيل بالقطاع المصرفي المصري.

وقالت "فيتش"، إن التحسن في بيئة التشغيل، وتحسن السيولة بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية، خففا الضغوط على التقييمات الائتمانية.





وبحسب التقرير الصادر عن الوكالة، فإن تحسن السيولة بالعملات الأجنبية،أسهم في استعادة ثقة المستثمرين.

وتابعت الوكالة، أن أهم عوامل تحسن السيولة كان زيادة حيازات الأجانب من سندات الخزانة المصرية إلى 29 مليار دولار في نهاية مايو/أيار الماضي، مقارنة بـ 10 مليارات دولار في نهاية يونيو 2020.

كما تتوقع "فيتش" تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 6% في العام المالي 2022/2023، من 3% في السنة المالية 2021/2022.

أسعار اليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 18.52 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني ثابتا عند نحو 21.78 جنيه للشراء، و21.92 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي إلى 52.04 جنيه للشراء، و 52.44 جنيه للبيع،وهي نفس الأسعار الأمس.