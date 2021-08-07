بريطانيا تطلب من مواطنيها مغادرة أفغانستان بشكل فوري

حذرت بريطانيا جميع مواطنيها في أفغانستان بضرورة مغادرة البلاد على الفور بسبب "تدهور الوضع الأمني" هناك مع اشتداد القتال بين طالبان والقوات الحكومية.
وقامت وزارة الخارجية البريطانية بتحديث المعلومات المتعلقة بأفغانستان على موقعها الإلكتروني لتنصح بعدم السفر إلى هناك مهما كان السبب.
كما ناشدت جميع الرعايا البريطانيين في أفغانستان بضرورة المغادرة، قائلة "إذا كنتم لا تزالون في أفغانستان ننصحكم بالمغادرة الآن بالوسائل التجارية بسبب تدهور الوضع الأمني".
وحذرت الوزارة من الاعتماد عليها في حالات الإجلاء الطارئ، مشيرة إلى أن المساعدة التي يمكن أن تقدمها "محدودة للغاية".
وازدادت حدة القتال في أفغانستان منذ مايو/أيار عندما بدأت القوات الأمريكية آخر مراحل انسحابها المقرر استكماله في وقت لاحق هذا الشهر.
وقالت الخارجية البريطانية "من المرجح جدا أن يحاول الإرهابيون تنفيذ هجمات في أفغانستان باستخدام أساليب خاصة مطورة ومعقدة للهجوم".
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