كشفت السلطات الأمريكية، السبت، مخططا لاغتيال سفير ميانمار بالأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت السلطات الأمريكية، إنها ألقت القبض على اثنين من مواطني ميانمار في ولاية نيويورك لتآمرهما مع تاجر سلاح في تايلاند يبيع أسلحة لجيش ميانمار لقتل أو إصابة كياو مو تون سفير ميانمار في الأمم المتحدة.
وقال كياو مو تون الذي يمثل حكومة ميانمار المدنية التي أطاح بها الجيش في فبراير/شباط، إنه تعرض لتهديد وإن السلطات الأمريكية شددت إجراءات تأمينه.
وفي مطلع الشهر الجاري، تعهد الحاكم العسكري لميانمار مين أونج هلاينج، بانتخابات متعددة الأحزاب بعد مرور 6 أشهر على استيلاء الجيش على السلطة.
وقال، في خطاب، إن "حكومته مستعدة للعمل مع أي مبعوث خاص تعينه رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)".
ومن جانب أخر، تخضع الحاكمة المدنية السابقة التي تبلغ من العمر 72 عاما للإقامة الجبرية، وهي متهمة بارتكاب مخالفات عدة مثل استيراد أجهزة اتصال لاسلكي بشكل غير قانوني وعدم الامتثال للقيود المرتبطة بوباء كوفيد-19 وفساد وفتنة.
وبدأت محاكمة أولى وصفها مراقبون بأنها "ملهاة قضائية" في منتصف يونيو/حزيران الماضي ويمكن أن تتبعها محاكمات أخرى، وقد تمنع من ممارسة العمل السياسي ويحكم عليها بالسجن لسنوات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تكشف تفاصيل مخطط اغتيال سفير ميانمار بالأمم المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.