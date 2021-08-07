أمريكا تكشف تفاصيل مخطط اغتيال سفير ميانمار بالأمم المتحدة

كشفت السلطات الأمريكية، السبت، مخططا لاغتيال سفير ميانمار بالأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت السلطات الأمريكية، إنها ألقت القبض على اثنين من مواطني ميانمار في ولاية نيويورك لتآمرهما مع تاجر سلاح في تايلاند يبيع أسلحة لجيش ميانمار لقتل أو إصابة كياو مو تون سفير ميانمار في الأمم المتحدة.



وقال كياو مو تون الذي يمثل حكومة ميانمار المدنية التي أطاح بها الجيش في فبراير/شباط، إنه تعرض لتهديد وإن السلطات الأمريكية شددت إجراءات تأمينه.

وفي مطلع الشهر الجاري، تعهد الحاكم العسكري لميانمار مين أونج هلاينج، بانتخابات متعددة الأحزاب بعد مرور 6 أشهر على استيلاء الجيش على السلطة.

وقال، في خطاب، إن "حكومته مستعدة للعمل مع أي مبعوث خاص تعينه رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)".

ومن جانب أخر، تخضع الحاكمة المدنية السابقة التي تبلغ من العمر 72 عاما للإقامة الجبرية، وهي متهمة بارتكاب مخالفات عدة مثل استيراد أجهزة اتصال لاسلكي بشكل غير قانوني وعدم الامتثال للقيود المرتبطة بوباء كوفيد-19 وفساد وفتنة.



وبدأت محاكمة أولى وصفها مراقبون بأنها "ملهاة قضائية" في منتصف يونيو/حزيران الماضي ويمكن أن تتبعها محاكمات أخرى، وقد تمنع من ممارسة العمل السياسي ويحكم عليها بالسجن لسنوات.