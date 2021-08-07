حصيلة قياسية يومية لإصابات كورونا في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة تسجيل 42159 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1056 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتحتل البرازيل حاليا المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند كما تحتل المركز الثاني عالميا في عدد الوفيات.



ومع تقدم حملة التطعيم باللقاحات، تراجع معدل الوفيات في سبعة أيام إلى 932 في الأسبوع الماضي مقابل زهاء ثلاثة آلاف وفاة في ذروة تفشي الوباء مطلع أبريل/ نيسان، وفقا لإحصاء رويترز.