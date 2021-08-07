أمريكا تحض لبنان على منع هجمات حزب الله ضد إسرائيل

حضت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، الحكومة اللبنانية على منع مليشيا حزب الله من إطلاق صواريخ نحو إسرائيل مع تصاعد التوتر في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس "ندعو الحكومة اللبنانية بشكل عاجل إلى منع هجمات كهذه وبسط سيطرتها على هذه المنطقة".



وتابع، "نشجع بشدة كل الجهود للحفاظ على الهدوء.. واشنطن على اتصال مع مسؤولي تل أبيب وبيروت والعنف يعرض الإسرائيليين واللبنانيين للخطر ويهدد استقرار لبنان وسيادته".

وتبنت مليشيا حزب الله رسميا، في بيان، قصف شمالي إسرائيل، وقالت إن عناصرها أطلقت عشرات القذائف تجاه أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال الإسرائيلي بمزارع شبعا من عيار 122 ملم.



وفي وقت سابق الخميس، أعلن سلاح الجو الإسرائيلي شن أولى ضرباته الجوية على لبنان منذ سنوات، مؤكدا استهدافه مواقع أطلقت منها صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال الدولة العبرية.



والأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق 3 قذائف من لبنان على شمالي إسرائيل، ورد على ذلك بسلسلة من الهجمات المدفعية والجوية على مواقع في لبنان قال إن النيران أطلقت منها.