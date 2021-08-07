أعلنت وسائل إعلام يابانية، السبت، إصابة 9 أشخاص في حادث طعن بأحد القطارات بالعاصمة طوكيو.
وقالت وكالة الأنباء اليابانية إن الحادث وقع في قطار ركاب أوداكيو الكهربائي للسكك الحديدية مساء الجمعة، في وقت أعلنت فيه الشرطة احتجازها رجلاً في متجر صغير بعد فراره من مكان الحادث.
ونقلت الوكالة عن مصادرها القول إن "من بين الـ9 امرأة في العشرينات من عمرها أصيبت بجروح خطيرة بطعنات متعددة في ظهرها وصدرها، بينما أصيب الباقون وجميعهم رجال، بجروح طفيفة".
ولفتت إلى أنه "بعد الهجوم الذي وقع حوالي الساعة 8:30 مساءً بتوقيت طوكيو، تم إلقاء القبض على رجل في الثلاثينات من عمره في وقت لاحق في متجر سوغينامي وارد المجاور، ومن المرجح أن يواجه اتهامات بمحاولة قتل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة 9 أشخاص في حادث طعن بالعاصمة اليابانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.