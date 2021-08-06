بعد موجة اعتقالات.. عقوبات أمريكية جديدة على نيكاراجوا

فرضت الإدارة الأمريكية مزيدا من العقوبات على الحكومة في نيكاراجوا في ظل موجة الاعتقالات التي قامت بها تجاه نشطاء في المعارضة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن 50 شخصا من أسر ينتمي بعضها إلى عضوية الجمعية الوطنية والنظام القضائي في نيكاراجوا سيخضعون لقيود الحصول على تأشيرات إلى الولايات المتحدة.



وأضافت الوزارة أن الأمر يتعلق بالتحرك على جبهة واسعة ضد المسؤولين، عن اعتداءات النظام على الديمقراطية ومن يستفيدون منها.

كانت الإدارة الأمريكية عاقبت في منتصف يوليو/تموز الماضي مئة من أعضاء الجمعية الوطنية والسلطة القضائية في نيكاراجوا وألغت منح تأشيرات أمريكية لهم.

واشتكت وزارة الخارجية الأمريكية من أن نظام رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا اعتقل خلال الشهرين الماضيين عشرات المعارضين والنشطاء المؤيدين للديمقراطية، بما في ذلك سبعة مرشحين للرئاسة.

واعتقل النظام أيضا المرشحة لمنصب نائب الرئيس، بيرينيس كويزادا خلال هذا الأسبوع.

وشهدت نيكاراجوا الواقعة في أمريكا الوسطى مؤخرا موجة اعتقالات طالت نشطاء المعارضة.

وتتهم المعارضة حكومة أورتيجا بالرغبة في التخلص من الخصوم والمنتقدين المحتملين قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

حكم الثوري السابق دانيال أورتيجا نيكاراجو في الفترة من 1979 حتى 1990، ومرة أخرى منذ 2007 حتى الآن.

وفي عام 2014 أقر حزبه إصلاحا دستوريا ألغى بمقتضاه الحد السابق لفترة ولاية الرئيس.