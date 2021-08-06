موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. تسريبات iphone 13 وسعر Galaxy A52s

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
مع اقتراب موعد إطلاق iphone، تكثر التكهنات والتسريبات بشأن القدرات والمواصفات الجديدة التي ستزود بها شركة أبل هاتفها المرتقب.
تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتفها Galaxy A52s خلال أغسطس/آب الجاري، والذي تنافس به الشركة في السوق ضمن أجهزة الفئة المتوسطة.
كشفت شركة أبل، عن تقنية جديدة باسم "نيورال ماتش" neuralMatch بنظام "آي أو إس 15"، لرصد أي ممارسات للاعتداء على الأطفال عبر هواتف آيفون.
تستمر الميزات الخاصة بنظام التشغيل iOS 15 الجديد من أبل في الظهور، إذ تواصل الشركة طرح نسخ اختبارية بعد مرور شهرين على طرحه.
بعد نحو 6 أشهر من إطلاق جوجل خاصية الوضع الليلي لتطبيق الخرائط الخاص بها لأنظمة أندرويد، وصلت الميزة أخيرا إلى هواتف آيفون.
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