بريطانيا تطالب رعاياها بمغادرة أفغانستان فورا

نصحت وزارة الخارجية البريطانية، الجمعة، رعاياها في أفغانستان بمغادرة البلاد بسبب تدهور الوضع الأمني.

وقالت الوزارة، في منشور على موقع الحكومة البريطانية، إنها تنصح "بعدم السفر إلى أفغانستان. وتنصح كل البريطانيين هناك بمغادرة البلاد فورا".

وأعلنت بريطانيا أن بإمكان الأفغان الذين تعاملوا مع الصحفيين البريطانيين والذين يواجهون خطرا على حياتهم بسبب تقدم حركة طالبان، أن يطلبوا الانتقال للإقامة في المملكة المتحدة، بحسب صحيفة تايمز.

وبعد حملة قامت بها وسائل إعلام بريطانية، قررت لندن توسيع برنامجها لنقل المترجمين والموظفين الأفغان الذين تعاونوا مع جيشها لتشمل أولئك الذين تعاملوا مع وسائل الإعلام.

وصدر هذا القرار غداة نشر رسالة بهذا الصدد تحمل توقيع جميع الصحف البريطانية الكبرى وشبكات تلفزيونية مثل "سكاي نيوز" و"آي تي إن"، شددت على وجوب حماية هؤلاء الأفغان.

ورد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عبر صحيفة تايمز بالقول: "إننا نقر بشجاعة الصحفيين الأفغان والذين تعاونوا بلا كلل لدعمهم في دفاعهم عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان".

وارتفع مستوى العنف في أنحاء أفغانستان منذ مطلع مايو/أيار عندما أطلقت طالبان عملية في أجزاء واسعة من البلاد تزامنا مع بدء الجيش الأمريكي آخر مراحل انسحابه، مسدلا الستار على حرب استمرت 20 عاما.



وصعّد الجيشان الأفغاني والأمريكي ضرباتهما الجوية ضد المتمردين، وحذرت طالبان الأربعاء من أنها ستستهدف مسؤولين حكوميين بارزين ردا على ذلك.



ودعا الاتحاد الأوروبي، الخميس، إلى "وقف عاجل وكامل ودائم لإطلاق النار" في أفغانستان، منددا بتكثيف حركة طالبان هجماتها الدموية.

وحذر المشاركون في جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال المناقشة المفتوحة للوضع المتدهور في أفغانستان، من شبح الحرب الأهلية.