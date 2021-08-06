واشنطن تعبر عن قلقها من ترسانة الصين النووية

عبرت واشنطن، الجمعة، عن قلقها البالغ إزاء تنامي الترسانة النووية الصينية خلال اجتماع مع وزاء خارجية دول آسيوية ودول شريكة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن الوزير أنتوني بلينكن دعا الصين أيضا، في كلمته خلال اجتماع افتراضي للمنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الذي يضم أكثر من 20 دولة، إلى الكف عن السلوك "الاستفزازي" في بحر الصين الجنوبي.

وأضافت الوزارة أن "بلينكن عبر أيضا عن قلقه البالغ إزاء النمو السريع للترسانة النووية للصين بما يظهر انحراف بكين الحاد عن استراتيجيتها النووية القائمة منذ عقود على سياسة الحد الأدنى من الردع".

وذكر البيان أن بلينكن دعا في كلمته كل الدول الأعضاء بالمنتدى الإقليمي لآسيان إلى الضغط على المجلس العسكري الحاكم في ميانمار لإنهاء العنف ودعم شعبه الذي يعمل على استعادة الحكم الديمقراطي.

وعبرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ووزارة الخارجية في الآونة الأخيرة عن القلق من تعزيز الصين لقوتها النووية بعد ورود تقارير لمراكز أبحاث استندت على صور بالأقمار الصناعية تفيد بأن الصين تشيد على ما يبدو صوامع جديدة للصواريخ النووية.