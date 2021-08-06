لبنان وإيران.. طلبات إسرائيلية عاجلة من الولايات المتحدة

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، الولايات المتحدة، الجمعة، إلى التحرك من أجل وقف إطلاق النار إنطلاقا من لبنان.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية": "تحدث وزير الدفاع بيني جانتس مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مكالمة كانت مقررة قبل الهجوم الصاروخي على شمال إسرائيل".

وتابعت "ركزت المناقشة على العدوان الإيراني في المنطقة، لا سيما الهجوم الأخير على سفنية ميرسر ستريت، والذي أسفر عن مقتل مدنيين اثنين".

وقالت: "شكر الوزير جانتس الوزير أوستن على الإجراءات الأمريكية المتخذة حتى الآن، بما في ذلك التحقيق السريع والإدانة العلنية للعدوان الإيراني".



وقال جانتس: "يجب اتخاذ إجراءات إضافية من أجل إحباط الأنشطة الإيرانية الخبيثة، بما في ذلك برنامجها النووي وهجماتها في المنطقة وخاصة استخدامها للطائرات بدون طيار والصواريخ".

وأضاف: "إن تنصيب إبراهيم رئيسي مؤخرًا رئيسا يشير إلى الاتجاه الأكثر تطرفاً وأصولياً الذي تتخذه إيران".



وأشارت وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أن "جانتس أطلع الوزير أوستن على عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل خلال اليومين الماضيين".



وقالت: "بسبب الوضع المضطرب في لبنان، تطلب إسرائيل من المجتمع الدولي والولايات المتحدة على وجه الخصوص مطالبة الحكومة اللبنانية بوقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل".



وأضافت: "قال الوزير جانتس للوزير أوستن إن مؤسسة الدفاع الإسرائيلية مستعدة لأي سيناريو، وستواصل العمل ضد حزب الله أو أي من وكلائه من أجل الدفاع عن المواطنين الإسرائيليين، في الوقت نفسه، إسرائيل مستعدة لتزويد لبنان بالمساعدات الإنسانية من خلال المجتمع الدولي أو من الأراضي الإسرائيلية إذا لزم الأمر".



وإعلاميا، قالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي "طلب وزير الدفاع من الولايات المتحدة التحرك لوقف إطلاق النار من لبنان، وعرض مساعدات إنسانية للبنان".

أما إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقالت: "تحدث وزير الدفاع مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، وطلب جانتس من الوزير الأمريكي التحرك لوقف إطلاق النار من لبنان".



وأضافت: "وحول الملف الإيراني، دعا جانتس إلى تعزيز العمل الدولي ضد إيران، بما في ذلك ضد أنشطتها في الشرق الأوسط".



وكان جانتس حذر، الجمعة، حزب الله والحكومة اللبنانية من التصعيد على الحدود بين البلدين.

وقال جانتس للقناة الإخبارية الإسرائيلية (12): "لا ننوي السماح لحزب الله باللعب معنا وحزب الله يعرف ذلك. وضع لبنان متصدع وإسرائيل مستعدة لجعله أسوأ، إذا لم يتم الحفاظ على الهدوء على الحدود الشمالية".



وأضاف: "نوصي حزب الله والجيش اللبناني والحكومة اللبنانية بألا يختبروا دولة إسرائيل".



وتابع جانتس: "لا مصلحة لنا في لبنان إلا في الحفاظ علىالأمن والهدوء، والهدوء سيقابل بالهدوء".

والخميس الماضي، أعلن سلاح الجو الإسرائيلي شن أولى ضرباته الجوية على لبنان منذ سنوات، مؤكدا استهدافه مواقع أطلقت منها صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال الدولة العبرية.

ويسيطر حزب الله على منطقة مزارع شبعا بالكامل، بحسب التقديرات الإسرائيلية.

والأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق 3 قذائف من لبنان على شمالي إسرائيل، في هجوم تبناه حزب الله، وردت عليه إسرائيل بسلسلة من الهجمات المدفعية والجوية على مواقع في لبنان.