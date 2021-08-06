صور.. آخر استعدادات مصر لنقل مركب الملك خوفو

أنهت مصر استعداداتها، الجمعة، لبدء مراسم نقل مركب الملك خوفو (مركب الشمس) من المنطقة الأثرية بالأهرامات إلى المتحف المصري الكبير.

وأعلنت السلطات المصرية عن إغلاق عدد من الشوارع والميادين لتأمين خط سير الموكب، الذي ينطلق في الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، 04:00 بتوقيت جرينتش.





وتقضي الخطة الموضوعة بالتحرك من داخل المنطقة الأثرية بالهرم إلى بوابة الخروج بطريق الفيوم، من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 7.30.





ويلي ذلك البدء في التحرك خروجاً من المنطقة الأثرية في تمام الساعة 9.30 باتجاه المتحف المصري الكبير.





وسيتم نقل مركب خوفو باستخدام العربة الذكية ذات التحكم عن بُعْد والمًخصصة لهذه العملية وتم استقدامها خصيصًا من بلجيكا لنقل المركب قطعة واحدة.





وتمت عدة اختبارات لعملية النقل لاختبار كفاءتها وضمان وصول المركب بأمان وسلامة وثبات الهيكل المعدني أثناء السير وعند المنحنيات مع كفاءة وسلامة الطرق.



