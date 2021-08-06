أنهت مصر استعداداتها، الجمعة، لبدء مراسم نقل مركب الملك خوفو (مركب الشمس) من المنطقة الأثرية بالأهرامات إلى المتحف المصري الكبير.
وأعلنت السلطات المصرية عن إغلاق عدد من الشوارع والميادين لتأمين خط سير الموكب، الذي ينطلق في الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، 04:00 بتوقيت جرينتش.
وتقضي الخطة الموضوعة بالتحرك من داخل المنطقة الأثرية بالهرم إلى بوابة الخروج بطريق الفيوم، من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 7.30.
ويلي ذلك البدء في التحرك خروجاً من المنطقة الأثرية في تمام الساعة 9.30 باتجاه المتحف المصري الكبير.
وسيتم نقل مركب خوفو باستخدام العربة الذكية ذات التحكم عن بُعْد والمًخصصة لهذه العملية وتم استقدامها خصيصًا من بلجيكا لنقل المركب قطعة واحدة.
وتمت عدة اختبارات لعملية النقل لاختبار كفاءتها وضمان وصول المركب بأمان وسلامة وثبات الهيكل المعدني أثناء السير وعند المنحنيات مع كفاءة وسلامة الطرق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. آخر استعدادات مصر لنقل مركب الملك خوفو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.