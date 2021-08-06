"طيران الإمارات" تستأنف الرحلات إلى جلاسكو 11 أغسطس

أعلنت "طيران الإمارات"، عن استئناف خدمة الركاب إلى جلاسكو في المملكة المتحدة اعتبارا من 11 أغسطس بمعدل 4 رحلات في الأسبوع.

وأكدت على أن الرحلات ستكون بطائرات البوينج 777-200LR.

وأوضحت، أن رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 27"، تغادر من دبي، أيام الأحد، والثلاثاء، والأربعاء، والجمعة، في الساعة 7:50 صباحا لتصل إلى مطار جلاسكو الدولي في الساعة 12:45 ظهرا.

وتابعت "طيران الإمارات": أما رحلة العودة "ئي كيه 28"، فتقلع من جلاسكو في الساعة 2:45 بعد ظهر الأيام ذاتها لتحط في مطار دبي الدولي، في الساعة 1:05 من صباح اليوم التالي.

وأشارت، إلى أن "جميع الأوقات بالتوقيت المحلي" وسوف تصبح الخدمة يومية اعتباراً من سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.

ولم يعد المسافرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة من دبي بحاجة إلى حجر صحي في فندق بشرط أن يكونوا قد تلقوا اللقاح كاملا، وذلك واعتباراً من يوم الأحد 8 أغسطس/آب الجاري.

أكثر من 120 وجهة



وتعكف "طيران الإمارات"، على إعادة بناء شبكتها العالمية تدريجيا بأمان واستدامة.

واستأنفت "طيران الإمارات"، خدمات الركاب إلى أكثر من 120 وجهة للركاب ما يتيح لعملائها السفر بسهولة وسلاسة من دبي وعبرها إلى الأمريكتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا ودول حوض المحيط الهادئ الآسيوية.

إضافة الإمارات للقائمة الصفراء

رحبت "طيران الإمارات"، الخميس، بقرار بريطانيا إضافة الإمارات إلى القائمة الصفراء للسفر الدولي.

ويعكس القرار الآثار الإيجابية للخطوات الواسعة التي تتخذها بريطانيا والإمارات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية، إنه منذ إعلان بريطانيا الليلة الماضية شهدنا ارتفاعا كبيرا في الاستفسارات من العملاء الذين يتوقون للسفر لرؤية عائلاتهم والتخطيط لعودة أبنائهم للالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم في الفصل الدراسي الجديد، بالإضافة إلى رحلات العمل أو العطلات المؤجلة.

وتابع: "نقوم في طيران الإمارات بمراجعة عملياتنا في نقاط مختلفة في المملكة المتحدة، وسنعلن في حينه عن استئناف الرحلات إلى أي نقطة بالوسائل المعتمدة".

وأشار إلى أن برنامج التطعيم في الإمارات يتميز بأنه واحد من أنجح برامج التطعيم على مستوى العالم.

كما لفت إلى الاختبارات المكثفة في مطار دبي الدولي وإجراءات الصحة والسلامة المعززة المتبعة على رحلات الركاب.