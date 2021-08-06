بي واي دي F3 موديل 2022.. سعر ومواصفات السيارة في مصر

تحظى سيارات بي واي دي الصينية بمبيعات عالية في السوق المصرية، ويتوقع أن يستمر هذا التفوق مع النسخة الأوتوماتيك من بي واي دي F3 موديل 2022.

وفقا لوسائل إعلام محلية، احتلت السيارة بي وا دي F3 المركز الثاني ضمن قائمة ضمت أكثر السيارات الصينية مبيعا في مصر وذلك خلال النصف الأول من 2021.

وباعت السيارة خلال الـ6 أشهر الأولى من 2021 نحو 3 آلاف و192 سيارة، إلا أنه من المتوقع ارتفاع هذه الأرقام مع ظهور النسخة الأوتوماتيك من السيارة.

مواصفات السيارة بي واي دي F3 موديل 2022 في مصر

السيارة بي واي دي F3 من فئة السيارات السيدان العائلية الصغيرة، تأتي بفئتين من التجهيزات ونوعين من نواقل الحركة.

تبلغ قوة محرك السيارة الصينية 108 أحصنة، أما سعته فتبلغ 1500 سي سي.

وتتوفر السيارة بي وا دي F3 بناقل حركة يدوي للفئة الأولى من 5 سرعات، وناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات للفئة الثانية.





وفيما يتعلق بعوامل السلامة والأمان، تأتي السيارة بي وا دي F3 موديل 2022، بنظام الفرامل المضادة للانعلاق (ABS)، وتوزيع إلكتروني للفرامل (EBD).

وتأتي السيارة أيضا بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، كما يوجد بالسيارة بي وا دي F3 حزام أمان خلفي.

ومن ضمن المميزات المتوفرة في السيارة، وجود فوانيس ضباب أمامية وخلفية وقفل مركزي للأبواب.



ومن أبرز مواصفات السيارة توافر "إطارات رياضية" مقاس 15 بوصة.





كما أن السيارة محمية ضد السرقة من خلال النظام الإلكتروني "إيموبليزر".

ومن ضمن الممواصفات التي تتميز بها السيارة بي وا دي F3 موديل 2022، وجود نظام صوتي يتكون من مشغل أقراص مدمجة ومدخل AUX.

مميزات السيارة بي واي دي F3 موديل 2022 في مصر

ويتوفر بالسيارة العديد من المميزات منها تكييف هواء وباور ستيرنيج وعجلة قيادة قابلة للتعديل، ومرايات جانبية كهربائية ولوحة عدادات مضيئة LED.





وتأتي السيارة بي واي دي F3 موديل 2022 بمقصورة ركاب بخمسة مقاعد، مع وجود شنطة خلفية واسعة مع إمكانية طي الكراسي الخلفية.

أسعار السيارة بي واي دي F3 موديل 2022 في مصر

يبلغ سعر السيارة بي وا دي F3 موديل 2022 في مصر نحو 200 ألف جنيه للموديل الأوتوماتيك.

أما النسخة العاملة بناقل حركة يدوي من السيارة بي وا دي F3 موديل 2022 فيبلغ سعرها نحو 180 ألف جنيه مصري.



