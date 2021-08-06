سعر ومواصفات هاتف Galaxy A52s من سامسونج.. 4 مميزات وعيب خطير

تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتفها Galaxy A52s خلال أغسطس/آب الجاري، والذي تنافس به الشركة في السوق ضمن أجهزة الفئة المتوسطة.

وهاتف سامسونج الجديد الذي سيعمل بمعالج من نوع Snapdragon 778G، هو نسخة مطورة من الهاتف Galaxy A52s الذي أطلقته الشركة الكورية الجنوبية في مارس/آذار الماضي.

ووفقا لأحدث التسريبات، سيأتي هاتف سامسونج جالاكسي اي 52 اس بأربعة ألوان هي الأسود والأبيض والأورجواني والأخضر الفاتح.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A52s

وبحسب موقع "gsmarena"، سيعمل هاتف سامسونج Galaxy A52s بنظام التشغيل أندرويد 11، وذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت، ومساحة داخلية 128 جيجابايت، وكاميرا رباعية وشاشة 6.5 بوصة.

هاتف سامسونج المنتظر سيدعم شبكة الجيل الخامس، وسيتم إطلاقه رسميا في 11 أغسطس/آب الجاري.

أشارت التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بشاشة من نوع Super AMOLED، بدقة (2400x1080) بيكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وتبلغ درجة السطوع 800 شمعة.

وتوقعت التسريبات أن يأتي هاتف سامسونج Galaxy A52s بأربعة كاميرات، (64 و12 و5 و5) ميجا بيكسل. وتبلغ دقة الكاميرا السيلفي 32 ميجا بيكسل.

أوضحت التسريبات أن الهاتف سوف يأتي ببطارية من نوع "ليثيوم بو"سعتها 4500 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.

مميزات هاتف سامسونج Galaxy A52s

أمدت شركة سامسونج هاتفها الجديد بالعديد من المميزات، أبرزها، شاشة كبيرة الحجم تتميز بدقة عالية، مع وجود 4 كاميرات تدعم تقنية التثبيت البصري OIS.

من أبرز المميزات أيضا وجود المعالج Snapdragon 750 5G ثماني النواة بسرعة 2.2 و 1.8 جيجاهرتز بدقة تصنيع 8 نانومتر.



كما أن هاتف سامسونج Galaxy A52s، يتميز بأنه مقاوم للماء والغبار، ومزود بماسح بصمة الإصبع مدمج في الشاشة.

عيوب هاتف سامسونج Galaxy A52s

رغم محاولات شركة سامسونج في تطوير هاتفها الجديد وتقديمه بصورة مثالية من خلال العديد من المواصفات، إلا أنه تم رصد عيب خطير في الهاتف.

التسريبات قالت إن هاتف سامسونج Galaxy A52s رغم أنه يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، إلا أن المشكلة في الشاحن الذي يأتي بقوة 15 واط فقط.

سعر هاتف سامسونج Galaxy A52 5G

تباينت التسريبات حول سعر هاتف سامسونج Galaxy A52s والذي سيظهر في الأسواق خلال الشهر الجاري وتراوحت الأسعار المسربة بين 425 و515 دولارا.

سعر هاتف سامسونج Galaxy A52s في مصر

في مصر حظىيت النسخة السابقة التي حملت اسم Galaxy A52 بثقة عالية بين العملاء، وهو ما يؤشر على أن النسخة المطورة ستحظى باهتمام كبير في هذه السوق الكبيرة.

ويتوقع أن يتراوح سعر الهاتف في مصر بين 6700 و8 آلاف جنيه.



