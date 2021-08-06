صواريخ حزب الله على إسرائيل.. "قذائف الهروب"

صواريخ حزب الله اللبناني التي سقطت بمناطق مفتوحة شمال إسرائيل تشي بأن المليشيا تسعى لتحويل الأنظار عن أزمتها جراء الوضع في لبنان.

خطوة يبدو من الواضح أنها لم تكن تستهدف إسقاط ضحايا ولا إحداث تصعيد عسكري مع إسرائيل بقدر ما كانت محاولة للهروب من سياق لبناني ملتهب بالتزامن مع ذكرى انفجار مرفأ بيروت والاتهامات التي طالت المليشيا بهذا الخصوص.

الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي ران كوخاف، قال إن "حزب الله قام بإطلاق الصواريخ باتجاه مناطق مفتوحة في الجولان عن قصد مما يدل أنه يأخذ بالحسبان قوة الردع الاسرائيلية وأنه غير معني بالتصعيد".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي يدرس الطرق الملائمة للرد على القصف الصاروخي إضافة إلى نيران المدفعية".

واستدرك: "جميع الأطراف لا يريدون الحرب، ومع ذلك فإن إسرائيل لن تسلم بواقع يجرى فيه إطلاق النار على أراضيها بين حين وآخر ".

ورجح كوخاف أن "حزب الله يريد تبرير سيطرته على زمام الأمور في الوقت الذي توجه إليه الاتهامات بمسؤولية عن الوضع المزري الذي آلت إليه الأمور في لبنان".

من جانبه، قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: "أطلق حزب الله الصواريخ عمدًا باتجاه مناطق مفتوحة فماذا يعني ذلك عن حالته؟".

وأضاف: "كما حاول الحزب الإرهابي إغلاق ملفات سابقة من خلال هذه العملية لم يستطيع الرد عليها حتى الآن".

وتم تفسير تصريح أدرعي بأن الطرفين في إسرائيل وحزب الله غير معنيان بالتصعيد.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية: "لا يمكن لدولة قوية ذات سيادة أن تقول علناً إن منظمة إرهابية أطلقت النار على مناطق مفتوحة".

وأضافت: "التقييم أن هناك اعتبارات معقدة، هذا التصريح حكيم لا سيما في ضوء حقيقة أن الجيش الإسرائيلي قدر أنه لن يكون هناك رد من حـزب الله.

ونقلت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي عن قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أمير برعام قوله لرؤساء سلطات محلية في شمالي إسرائيل إن "حزب الله لم يقصد قصف البلدات المأهولة بل مواقع على جبل روس".

وتبنت مليشيا حزب الله رسميا، في بيان، قصف شمال إسرائيل، وقالت إن عناصرها أطلقت عشرات القذائف تجاه أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال الإسرائيلي بمزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن سلاح الجو الإسرائيلي شن أولى ضرباته الجوية على لبنان منذ سنوات، مؤكدا استهدافه مواقع أطلقت منها صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال الدولة العبرية.

والأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق 3 قذائف من لبنان على شمالي إسرائيل، ورد على ذلك بسلسلة من الهجمات المدفعية والجوية على مواقع في لبنان قال إن النيران أطلقت منها.