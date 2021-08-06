لبنانيون يحتجزون منصة إطلاق صواريخ لحزب الله.. والجيش يتدخل

احتجز مواطنون لبنانيون في منطقة حاصبيا شاحنة تحمل منصة صواريخ تابعة لحزب الله استعملت لقصف إسرائيل.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو يظهر احتجاز شاحنة مدنية مموهة تحمل راجمة صواريخ كانت معدة للإطلاق على إسرائيل في وسط البلدة من قبل أهالي بلدة شويا قضاء حاصبيا جنوبي لبنان.

وأظهر الفيديو قيام الأهالي باحتجاز الشاحنة وسائقها في ساحة البلدة بالقوة، بعدما تجمهروا حوله.

وبحسب الأهالي، فإن "حزب الله" يستعمل قراهم كموقع لإطلاق صواريخ على إسرائيل، ما يعرضها لخطر كبير، لأن الرد الإسرائيلي سيكون على موقع إطلاق الصواريخ.

وأبدى الأهالي رفضهم المطلق لاستعمال "حزب الله" سكان البلدة كدروع بشرية لعملياته، خصوصاً أنهم لا ينتمون إليه ولا يؤيدونه، كما أن القرية تعج بالسكان والشيوخ والأطفال.

يذكر أن بلدة شويا يقطنها مواطنون من طائفة الموحدين الدروز.

لكن إثر توقيف الشاحنة، هاجم مناصرو "حزب الله"، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأهالي ورفضوا توقيف الشاحنة معتبرين أنها تؤدي "عملا مقاوما".

وفي سياق متصل، علمت "دوت الخليج الإخبارية" أن الجيش اللبناني توجه إلى البلدة بسرعة وعمل على تطويق الشاحنة وإبعاد الأهالي عنها، وتطويق أي إشكال يمكن أن ينشب بين السكان وعناصر الحزب.

وتبنت مليشيا حزب الله رسميا قصف شمال إسرائيل، وقالت في بيان إنها أطلقت عشرات القذائف تجاه أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال الإسرائيلي بمزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم.



وكان الجيش الإسرائيلي قال إنه رصد "إطلاق أكثر من 10 قذائف من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم اعتراض معظمها، بينما سقطت باقي القذائف في مناطق مفتوحة بمنطقة جبل روس (هار دوف)".

والأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق 3 قذائف من لبنان على شمالي إسرائيل، ورد على ذلك بسلسلة من الهجمات المدفعية والجوية على مواقع في لبنان قال إن النيران أطلقت منها.