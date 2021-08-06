لبنان نموذجا.. هايتي تطالب بتحقيق دولي في اغتيال رئيسها

قالت سفارة هايتي في جمهورية الدومينيكان، إن حكومة هايتي طلبت مساعدة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق دولي في مقتل رئيسها جوفينيل مويز الشهر الماضي.

وأضافت السفارة في بيان إن هايتي طلبت المساعدة في رسالة بتاريخ الثالث من أغسطس/آب موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.



ودعت هايتي على وجه التحديد إلى تشكيل "لجنة تحقيق دولية" فضلا عن محكمة خاصة لمحاكمة المشتبه بهم.

وقالت هايتي أيضا إن دعم الأمم المتحدة يجب أن يتبع نموذج تحقيقها في الهجوم الإرهابي في لبنان عام 2005 الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا بينهم رئيس الوزراء رفيق الحريري.

وجاء في الرسالة التي وقعها وزير الخارجية كلود جوزيف إن هايتي تعتبر الهجوم على مويز في مقر إقامته جريمة دولية بسبب الدور المزعوم لأجانب في التخطيط لها وتمويلها وتنفيذها.

واعتقلت سلطات هايتي جنودا كولومبيين سابقين، يُزعم أن شركة أمن مقرها ميامي استأجرتهم، للاشتباه في تنفيذهم اغتيال مويز.



وقالت هايتي أيضا إن دعم الأمم المتحدة يجب أن يتبع نموذج تحقيقها في الهجوم الإرهابي في لبنان عام 2005 الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا بينهم رئيس الوزراء رفيق الحريري.