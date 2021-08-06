كوريا الجنوبية تدين الهجوم على "ميرسر ستريت"

أعلنت كوريا الجنوبية، الجمعة، إدانتها الشديدة للهجوم الأخيرة على ناقلة النفط "ميرسر ستريت" في بحر العرب.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان، إن الهجوم "انتهاك واضح للقانون الدولي".



وأضافت الوزارة في بيان لها أنها "ترفض جميع الأعمال التي تتعارض مع السلام والاستقرار في الشرق الأوسط"

وأعربت عن خالص التعازي "لذوي البحارة المتوفين وأسرهم المفجوعة".



وفي السياق، أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الأربعاء الماضي، أن بلاده خاطبت مجلس الأمن الدولي بخصوص هجوم إيران على الناقلة "ميرسر ستريت" ببحر عمان.

وتعرضت "ميرسر ستريت"، التي يشغلها ملياردير إسرائيلي لهجوم، واتهمت تل أبيب طهران بالوقوف خلفه.