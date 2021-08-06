أعلنت كوريا الجنوبية، الجمعة، إدانتها الشديدة للهجوم الأخيرة على ناقلة النفط "ميرسر ستريت" في بحر العرب.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان، إن الهجوم "انتهاك واضح للقانون الدولي".
وأضافت الوزارة في بيان لها أنها "ترفض جميع الأعمال التي تتعارض مع السلام والاستقرار في الشرق الأوسط"
وأعربت عن خالص التعازي "لذوي البحارة المتوفين وأسرهم المفجوعة".
وفي السياق، أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الأربعاء الماضي، أن بلاده خاطبت مجلس الأمن الدولي بخصوص هجوم إيران على الناقلة "ميرسر ستريت" ببحر عمان.
وتعرضت "ميرسر ستريت"، التي يشغلها ملياردير إسرائيلي لهجوم، واتهمت تل أبيب طهران بالوقوف خلفه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الجنوبية تدين الهجوم على "ميرسر ستريت" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.