كشف سرية مليون بطاقة ائتمان.. أمريكا تتهم قراصنة روس

أفادت قناة "سي أن بي سي" الأمريكية، نقلا عن شركة الأمن السيبراني Q6، بأن هاكرز من روسيا نشروا بيانات سرية لأكثر من مليون بطاقة ائتمان.
وأشارت القناة إلى أن مجموعة روسية تطلق على نفسها تسمية "All World Cards" أتاحت على الإنترنت أرقام بطاقات ائتمان حتى يستخدمها مجرمون آخرون لإجراء معاملات احتيالية.
وكانت السلطات الأمريكية ألقت باللوم على متسللين يُزعم ارتباطهم بروسيا وحملتهم مسؤولية عمليات اختراق في الآونة الأخيرة.
وفي قمة جنيف الأخيرة، اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن على إجراء حوار حول الأمن السيبراني، وقد بدأت بالفعل اجتماعات على مستوى الخبراء من البلدين.
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