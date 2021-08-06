مقتل 3 أشخاص إثر تحطم طائرة رياضية في جبال الألب الفرنسية

قتل 3 أشخاص إثر تحطم طائرة رياضية في جبال الألب غربي فرنسا.

وذكرت محطة فرانس بلو، أن راكبا رابعا كان على متن الطائرة أُخرج من الحطام مصابا بجروح خطيرة.



وأفاد التقرير بأن الطائرة تحطمت بالقرب من ممر في جبال الألب بالقرب من قرية سان كولومبان دي فيلارد وانتهى بها الأمر على طريق ريفي، حيث اشتعلت بها النيران.



وأبلغ شهود عيان المحطة أن الطائرة ظهرت بسرعة عالية من خلف أحد التلال وتسببت في ضوضاء كبيرة، ثم قطعت الأجزاء العليا من الأشجار وانشطرت إلى قسمين على الطريق.



وأضاف التقرير أن الطائرة تابعة لنادي طيران رياضي في غرب البلاد، وأن سبب الحادث غير معروف وجاري التحقيق فيه.

