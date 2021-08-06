حصيلة قياسية يومية لإصابات كورونا في المكسيك

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، الخميس، 21569 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، مما يرفع مجمل الإصابات إلى مليونين و922663.
وسجلت المكسيك كذلك 618 وفاة جديدة لترتفع الوفيات إجمالا إلى 243165.
وقالت الحكومة إن العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير على الأرجح كما تشير بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات أعلى من الرقم المؤكد بنسبة 60 ٪ على الأقل.
من جانب أخر أظهرت بيانات رسمية، أن جائحة كوفيد دفعت بملايين أكثر من المكسيكيين الى حافة الفقر، والأكثر تضررا بينهم سكان مناطق تعد من أفضل الوجهات السياحية في البلاد.
وازداد عدد الأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر بنحو 3,8 مليون بين عامي 2018 و2020 ليصل العدد الاجمالي الى 55,7 مليون شخص، أي 43,9٪ من السكان، وفقا للمجلس الوطني لتقييم سياسة التنمية الاجتماعية.
وقال المجلس إن عدد الذين يعيشون في فقر مدقع ازداد بنحو 2,1 مليون شخص ليصل الى 10,8 مليون، أي ما يعادل 8,5 بالمئة من السكان.
وشهدت الزيادة الأكبر في عدد الفقراء ولاية كوينتانا رو في جنوب شرق البلاد التي تضم سلسلة من المنتجعات السياحية في الكاريبي.
وأظهرت الأرقام أن نسبة السكان الذين يعيشون في فقر هناك ارتفعت من 30,2 ٪ عام 2018 الى 47,5٪ في 2020، مع توقف النشاط السياحي.
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