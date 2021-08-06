البرازيل.. ضبط طن كوكايين على متن طائرة تركية خاصة

كشفت وسائل إعلام تركية عن قيام شرطة مكافحة المخدرات بالبرازيل عن ضبط 1304 كغم كوكايين على متن طائرة تركية خاصة.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية"، الخميس.



ووفق المصدر فإن الطائرة المذكورة تخص رجل أعمال تركي يدعى شهموز أوزقان من مدينة ديار بكر، جنوب شرقي تركيا، وكانت قبل ذلك تابعة للحكومة التركية تم شرائها بعهد رئيس الوزراء الراحل، تورغوت أوزال ويستخدمها كبار رجال الدولة قبل بيعها عام 2016 الذي شهد محاولة انقلابية مزعومة.

وتم ضبط كمية الكوكايين المذكورة في 25 حقيبة كانت على متن الطائرة لدى وصولها مطار مدينة ساوبولو، جنوبي البرازيل.

الصحيفة تتبعت خط سير الطائرة منذ انطلاقها من تركيا ووصولها للمطار المذكور، مشيرة أنها أقلعت في السابعة والنصف صباح 1 أغسطس/آب الجاري من مطار عدنان مندريس بمدينة إزمير، غربي تركيا، دون أن يكون على متنها ركاب سوى طاقمها.



وتوجهت عقب ذلك إلى مطار الملك خالد بالعاصمة السعودية الرياض، وهناك اصطحبت 16 راكبًا، وأقلعت ظهر اليوم نفسه متوجهة إلى مدينة ملقا جنوبي اسبانيا.

وعصر يوم ٢ اغسطس/آب اقلعت الطائرة دون ركاب متوجهة لمدينة فلورزينتا البرازيلية، ثم قطعت بعد ذلك رحلة لمدة ٥ ساعات متوجهة لمطار ليتي لوبيز في ريبيراو بمدينة ساو بولو جنوبي البلاد.

وبعد أن صعد راكب إسباني يدعى غونزاليس فالديس على متن الطائرة وهي في المرآب، أقلعت الطائرة وهبطت في فورتاليزا عاصمة ولاية سيارا، شمال شرقي البلاد للتخليص الجمركي. وبعد ان هبطت مباشرة تم التفتيش والعثور على الكوكايين في 25 حقيبة.



وحرصت شرطة المطار على تسجيل عملية تفتيش الحقائب واستخراج كميات الكوكايين المضبوطة منها.

وسألت الشرطة قائد الطائرة التركي عن هذه الحقائب ولكنه أنكر وقال إنها تخص أحد الركاب,

يأتي ذلك في وقت يواجه في نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتهامات بضلوع رموز في حكومته بتجارة المخدرات، يأتي على رأسهم وزير الداخلية سليمان صويلو، ونجل رئيس الوزراء السابق، بن علي يلدريم.

هذه الفضائح كشف عنها زعيم المافيا التركي، سادات بكر، خلال الآونة الأخيرة في سلسلة مقاطع فيديو بثها على قناته بموقع "يوتيوب"، فضلا عن تغريدات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".