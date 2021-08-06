مسؤول سوداني: قوانين الإخوان تعيق التعليم ببلادنا

قال مسؤول سوداني، الخميس، إن القوانين التي وضعها نظام الإخوان المعزول لا تزال سارية، وتشكل عائقاً للعملية التعليمية في البلاد.

وأوضح مدير وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم، محمد إبراهيم علي، أن المؤسسات الحكومية تعاني من غياب التنسيق فيما بينها حتى القطاعات المتشابهة، وذلك بفضل تشريعات الإخوان.

وشدد خلال كلمة بمؤتمر صحفي، تم خلاله إعلان نتيجة شهادة مرحلة الأساس "الإعدادي" بولاية الخرطوم، أن قطاع التعليم ورث مشكلات جمة من نظام الإخوان المعزول وواقع تعليم متردٍ ومجابه بتحديات كبيرة تتمثل في شح الإمكانيات.

وأضاف: "لكن بتضافر الجهود من جانب العاملين في القطاع، مدفوعة بإرادة ثورة ديسمبر المجيدة فإن وزارتي لم تصمت حتى وضعت قدمها على العتبة الأولى للطريق الذي يفضي إلى الوصول لبر الأمان".

وأوضح أن وزارته ألغت المدارس النموذجية لأنها تقسم التعليم وفق نظام طبقي يحجب عن قطاع واسع منهم إمكانية أن يحققوا مكاسب مرجوة من فوائد تعليمية يمكن أن تكون متاحة لعامة الشرائح الضعيفة".

وشدد أن وزارة التربية استطاعت ربط عملية توزيع الطلاب بمكان السكن حتى يتمكنوا من الوصول لمقرات دراستهم في وقت قياسي دون معاناة.

وبدأت الحكومة السودانية برنامج لإصلاح قطاع التعليم مما لحق به من تدمير في عهد الإخوان، وقضى حتى الآن بتغيير المناهج الدراسية، وتطوير السلم التعليم ببه من تدمير في عهد الإخوان، وقضى حتى الآن بتغيير المناهج الدراسية، وتطوير السلم التعليم بإعادة المرحلة المتوسطة التي كان قد ألغاءها نظام المعزول عمر البشير.