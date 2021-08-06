موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. أمريكا تودع التقليدية ومفاجأة نيسان

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

انضمت 3 شركات سيارات كبرى إلى ركب التحول الكهربائي بإعلانها عن موعد التخلي عن المحركات التقليدية في جميع طرازاتها.

لم يسبق أن قامت شركة سيارات كبرى بطرح الموديل الأحدث من طرازاتها بسعر أرخص من تكلفة نسخة العام السابق، لكن نيسان كسرت القاعدة.

أعلن البيت الأبيض عن نية الرئيس الأمريكي جو بايدن لتوقيع قرار تنفيذي، يقضي بتمثيل السيارات الكهربائية 50% من مبيعات السيارات بأمريكا.

أطلقت شركة بنتلي الموديل الهجين من أيقونتها Bentayga، التي تنتمي لفئة موديلات الطرق الوعرة الكبيرة، بسعر يبدأ من 197.8 ألف يورو.

قدمت سوزوكي اليابانية مجموعة متميزة من الدراجات النارية، عبر تاريخها من مختلف الفئات وبقدرات استثنائية.

تضم سوق السيارات العالمية حاليا مجموعة استثنائية من السيارات الهجينة التي تتمتع بقدر عالي من السرعة وفق السرعة القصوى التي تصل لها.

أعلنت مجموعة شركات Stellantis التي تتبعها ماركات دودج وجيب، عن نسخ كهربائية وهجينة الأولى من نوعها، ستطرحها الماركتان قريبا.

أعلنت تسلا عن نيتها لصنع سيارة مدمجة تحمل شعارها، وينتجها مصنعها بالصين، بتكلفة للأسواق تبدأ من 25 ألف دولار، فهل نجحت؟

تجذب السيارات الإيطالية عددا كبيرا من عشاق السيارات، لذلك نستعرض في التقرير التالي أفضل السيارات الإيطالية في تاريخ صناعة السيارات.

تدخل صناعة السيارات الكهربائية سباق فائق السرعة في تطوير مركبات جديدة قادرة على فرض سيطرتها، وسط توجه عالمي للأجهزة صديقة البيئة.

حقق عملاق صناعة السيارات الأمريكي"جنرال موتورز"، نموا في أرباح الربع الثاني من 2021، كما رفع توقعاته لأرباح كامل العام.

