موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا..هاتف الاستخدام الشاق وأحدث لابتوب

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. أعلنت شركة "دورا بوك" التايوانية عن إطلاق اللاب توب Z14I الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة. لعشاق ألعاب فيديو جيم سباقات السيارات، تطرح قريبا مجموعة متميزة من ألعاب الفيديو المتميزة التي ستضم مجموعة سيارات حديثة. أعلنت شركة دوجي عن إطلاق هاتفها الذكي S35 الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة؛ حيث إنه يمتاز بجسم متين ومقاوم للماء والصدمات. كشفت شركة ريلمي النقاب عن معيار الشحن MagDart الجديد، الذي يعد –حسب قولها- أسرع معيار شحن مغناطيسي لهواتف أندرويد في العالم.



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