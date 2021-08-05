كولومبيا تعلن إحباط هجوم لـ"فارك" في بوجوتا

أعلنت السلطات الكولومبية، إحباط مخطط لتنفيذ هجوم في العاصمة بوجوتا، بعدما صادرت 67 كيلوجراما من المتفجرات من متمردين سابقين في "فارك"
أعلنت السلطات الكولومبية اليوم الخميس، إحباط مخطط لتنفيذ هجوم في العاصمة بوجوتا، بعدما صادرت 67 كيلوجراما من المتفجرات من متمردين سابقين في القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك).
وقال وزير الدفاع دييجو مولانو، إن الهجوم من تخطيط قادة منشقين عن فارك ممن رفضوا اتفاق السلام مع الحكومة الذي وقع عام 2016.
وتابع في خطاب نشر على مواقع التواصل الاجتماعي "رصدت المخابرات المخطط لنقل المتفجرات إلى بوجوتا لتنفيذ هجوم إرهابي في المدينة".
وأشار إلى أن المنشقين كانوا يخططون أيضا لارتكاب أعمال تخريب وهجمات تستهدف الجيش والشرطة في البلاد خلال احتجاجات مقبلة.
وقال القائد العام لشرطة البلاد إن شخصين اعتقلا خلال عملية ضبط المتفجرات أحدهما مقاتل سابق في فارك.
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