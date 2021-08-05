واشنطن تحث إيران على العودة سريعا لمفاوضات فيينا

حثت أمريكا إيران على العودة لطاولة المفاوضات لإعادة إحياء الاتفاق النووي بعد استجداء الرئيس إبراهيم رئيسي بـ"أي خطة" لرفع العقوبات.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، "نحض إيران على العودة للمفاوضات قريبا، تعد هذه أولوية عاجلة بالنسبة إلينا".

وأضاف: "إذا كان الرئيس رئيسي صادقا في عزمه على التوصل إلى رفع العقوبات، فإن هذا هو تماما المطروح على الطاولة في فيينا"، في إشارة إلى المحادثات غير المباشرة الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم سنة 2015.

وتابع، أمريكا تكرر أن فرصة إحياء الاتفاق النووي لن تستمر للأبد، وهذه أولوية قصوى وتأمل أن يتعامل الإيرانيون مع المسألة بنفس درجة الأهمية، مشيرا إلى أن بلاده لن تضع إطار زمني لفرصة إحياء الاتفاق النووي الإيراني.



وتوقع مسؤول أمريكي في وقت سابق، فشل المفاوضات غير المباشرة الجارية حاليا مع إيران بشأن العودة للاتفاق النووي لو استمرت لفترة طويلة.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن المسؤول، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، قوله "إن الولايات المتحدة ترغب في العودة إلى الاتفاق النووي قبل انتخاب رئيس جديد في إيران".

وانطلقت مفاوضات غير مباشرة في بداية أبريل/نيسان في العاصمة النمساوية فيينا بين الولايات المتحدة وإيران، يتوسط فيها الأوروبيون خاصة وبقية الموقعين على الاتفاق المبرم عام 2015، بهدف الحؤول دون تطوير طهران سلاحا نوويا.

وتهدف المباحثات إلى إيجاد سبل لعودة واشنطن إلى "خطة العمل الشاملة المشتركة"، التسمية الرسمية للاتفاق النووي، بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بلاده منه أحاديا.