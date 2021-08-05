لضبط الانفلات الأمني.. "الدفاع" السوداني يجيز تشكيل قوة مشتركة

وافق مجلس الأمن والدفاع السوداني، الخميس، على تشكيل قوة مشتركة ومنحها التفويض المناسب لمواجهة الانفلات الأمني بالبلاد.

كما وجه المجلس بتسريع وضع قوانين لمنع الفوضى وتنظيم التظاهرات والتعبير السلمي بما لا يتعارض مع الحريات العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الأمن والدفاع، الخميس بالقصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، برئاسة الفريق أول محمد حمدان حميدتي، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة .

وبحسب بيان مجلس السيادة، ناقش المجلس قضايا وتقارير أمنية ملحة تتعلق بالسلم والأمن الداخلي.

وقال وزير الدفاع السوداني الفريق الركن يس إبراهيم يس، في تصريحات صحفية، إن المجلس أعرب عن قلقه تجاه الانفلاتات الأمنية ذات الطبيعة العسكرية.

كما عبر عن قلقه من تنامي ظاهرة استغلال واستخدام الزي العسكري في تنفيذ جرائم تهدد الأمن والسلم المجتمعي من قبل منسوبي القوات النظامية والأجهزة الأمنية، وحركات الكفاح المسلح أو من يدعون الانتماء والتبعية لتلك القوات.

وأضاف وزير الدفاع السوداني أن المجلس وافق على تشكيل قوة مشتركة ومنحها التفويض المناسب لحسم الظواهر الأمنية السالبة، والتأكيد على عملها بنظام القيادة الموحدة.

وأشار إلى أن المجلس وجه الجهات المختصة بالإسراع في إجازة القوانين والتشريعات التي تمنع الفوضى والإخلال بالأمن وتنظيم التظاهرات والمواكب والتعبير السلمي، بما لا يتعارض مع الحريات العامة.

ووفق الوزير، استعرض المجلس خطة تأمين حقول البترول والمهددات المحتملة على مناطق الإنتاج والخطوط.

كما وجه الجهات المختصة بتوفير متطلبات التنفيذ، مؤكدا أهمية وضع حلول جذرية ومعالجات عاجلة للجوانب الاجتماعية والتنمية.

وأوضح أن المجلس ناقش أوضاع بعثة "يونيسفا" (لحفظ السلام العاملة في منطقة أبيي) ومستقبلها، وكذلك الموقف من المطالبات المستمرة للسودان لاستبدال القوات الإثيوبية بقوات أخرى متعددة الجنسيات.

ولفت إلى أن المجلس يؤكد موقف السودان الثابت من ضرورة استمرار البعثة بقوات متعددة الجنسيات لا تكون إثيوبيا جزءا من تكوينها".