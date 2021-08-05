أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أن حرس الحدود الروسي انتشر في منطقة تافوش شمال شرق البلاد، على الحدود مع أذربيجان.
وذكرت وكالة تاس للأنباء أن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، اقترح الأسبوع الماضي تمركز قوات من حرس الحدود الروسي على الحدود مع أذربيجان في ظل تصاعد حدة التوتر بين يريفان وباكو.
وخلال جلسة للحكومة الأرمينية في وقت سابق، قال باشينيان إنه يعتزم طلب مزيد من الدعم من موسكو، وأضاف "أرى أنه من المنطقي النظر في طلب تمركز عناصر في قوات حرس الحدود الروسية على امتداد الحدود بين أرمينيا وأذربيجان".
وفي الأشهر الأخيرة شهدت الحدود بين البلدين توترا كبيرا، حيث قتل ثلاثة جنود أرمينيين في اشتباكات مع القوات الأذربيجانية عند الحدود، في إحدى أعنف المواجهات منذ انتهاء المعارك في قره باغ، العام الماضي.
ونشرت روسيا التي تقيم قاعدة عسكرية في أرمينيا نحو ألفي جندي من قوات حفظ السلام في قره باه ومحيطها للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرمينيا: قوات روسية تنتشر على الحدود مع أذربيجان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.