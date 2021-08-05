أرمينيا: قوات روسية تنتشر على الحدود مع أذربيجان

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أن حرس الحدود الروسي انتشر في منطقة تافوش شمال شرق البلاد، على الحدود مع أذربيجان.

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، اقترح الأسبوع الماضي تمركز قوات من حرس الحدود الروسي على الحدود مع أذربيجان في ظل تصاعد حدة التوتر بين يريفان وباكو.



وخلال جلسة للحكومة الأرمينية في وقت سابق، قال باشينيان إنه يعتزم طلب مزيد من الدعم من موسكو، وأضاف "أرى أنه من المنطقي النظر في طلب تمركز عناصر في قوات حرس الحدود الروسية على امتداد الحدود بين أرمينيا وأذربيجان".

وفي الأشهر الأخيرة شهدت الحدود بين البلدين توترا كبيرا، حيث قتل ثلاثة جنود أرمينيين في اشتباكات مع القوات الأذربيجانية عند الحدود، في إحدى أعنف المواجهات منذ انتهاء المعارك في قره باغ، العام الماضي.

ونشرت روسيا التي تقيم قاعدة عسكرية في أرمينيا نحو ألفي جندي من قوات حفظ السلام في قره باه ومحيطها للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار.