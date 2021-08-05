شركة بريطانية: أحد ضحايا هجوم سفينة "خليج عمان" جندي سابق

ذكرت شركة آمبري البريطانية أن أدريان أندروود الذي قتل بضربة يشتبه أن طائرة إيرانية مسيرة نفذتها ضد ناقلة مرتبطة بإسرائيل كان جندي سابق
وأفادت "آمبري" أن أندروود كان على متن ناقلة "أم/تي ميرسر ستريت" عندما تعرّضت لهجوم في المحيط الهندي قبالة عمان، كما قتل مواطن من رومانيا في الهجوم.
وقال مدير "آمبري" جوم تومبسون في بيان "كان أدريان جنديا سابقا في الجيش البريطاني لديه سجل مميّز في الخدمة".
وأضاف "قدم للعمل لدى آمبري في 2020 وسرعان ما جرى الاعتراف بمؤهلاته لتتم ترقيته سريعا من عنصر أمن في البحرية إلى قائد فريق".
حمّلت الولايات المتحدة وإسرائيل، إيران مسؤولية الهجوم على الناقلة التي يشغّلها رجل أعمال إسرائيلي بارز في لندن.
وأشار محللون أمنيون إلى أن الهجوم الدامي، الذي نفت إيران بشدة أي صلة لها به، زاد احتمالات اندلاع "حرب في الظل" تستهدف السفن المرتبطة بإيران وإسرائيل.
ووصف رئيس الوزراء البريطاني الهجوم بأنه "غير مقبول ومشين" وحذّر إيران من عواقبه.
والثلاثاء، تم تحميل إيران مجددا مسؤولية الوقوف وراء عملية جرى الافتراض بأنها جرت لخطف ناقلة أسفلت في خليج عمان، وهو أمر نفته طهران مجددا.
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