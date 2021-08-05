أسعار الذهب اليوم الخميس 5 أغسطس 2021 في السودان

تراجعت أسعار الذهب في السودان، اليوم الخميس 5 أغسطس 2021، بضغوط من هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفض الذهب عيار 24، في السودان، إلى نحو 25.803 ألف جنيه (57.98 دولار).

وتراجع جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولا بالأسواق)، إلى نحو 22.578 ألف جنيه ( 50.74 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18، إلى نحو 19.352 ألف جنيه (43.49 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السودان، خلال تعاملات الخميس، سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 15.052 ألف جنيه (33.82 دولار)، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 12.901 ألف جنيه (28.99 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وتراجع سعر الأوقية (الأونصة) في السودان، في تعاملات الخميس، إلى نحو 802.469 ألف جنيه (1803 دولارات).

كما انخفض سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21)، إلى مستوى 180.624 ألف جنيه (405.90 دولار).

أسعار الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات الخميس، بعد تصريحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عززت الدولار.

ويركز المستثمرون الآن على بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية لاستقاء مؤشرات بشأن تعافي سوق العمل.

وحسب رويترز، انخفض الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.1% إلى 1809.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:54 بتوقيت جرينتش.

بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنفس النسبة إلى 1812.10 دولار.

وقال جيجار تريفيدي محلل السلع الأولية في شركة "أناند راتي شيرز للسمسرة"ـ ومقرها مومباي:" لا يستطيع المضاربون على الصعود دفع هذه السوق إلى ما وراء نطاق 1810-1815 دولارا وينتظرون محفزا جديدا".

وتابع:" إذا جاءت بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية مرتفعة، فمن المحتمل أن يشهد الذهب عمليات بيع حادة، مع انخفاضه إلى 1790 دولارا، مع احتمال انخفاضه إلى 1760 دولارا أيضا".

وصعدت أسعار الذهب أكثر من 1% في الجلسة السابقة على خلفية تقرير التوظيف الوطني المخيب للآمال الصادر عن "إيه.بي.دي".

لكن أسعار الذهب تراجعت، بعد تصريحات نائب رئيس الاحتياطي الاتحادي ( المركزي الأمريكي)، ريتشارد كلاريدا، بأن شروط رفع أسعار الفائدة يمكن أن تتحقق بحلول نهاية عام 2022.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وارتفع مؤشر الدولار بعد التصريحات التي تميل إلى تشديد السياسة النقدية.

ومع ذلك يرى المحللون أن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بمثابة دعم لأسعار الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.1% إلى 25.34 دولار للأوقية بعد أن لامست ذروة 3 أسابيع أمس الأربعاء.

وسجل البلاتين في وقت سابق أدنى مستوى فيما يربو على 7 أشهر عند 1005.50 دولار، ثم عاود الصعود في أحدث التعاملات بنسبة 1.5% ليصل إلى 1010.46 دولار.