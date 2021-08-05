"المهاجرون".. أزمة تشتعل بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا

استدعت الإدارة الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي، القائم بأعمال بيلاروسيا في بروكسل لمطالبة مينسك بالتوقف الفوري عن استغلال قضية المهاجرين.

وقالت نبيلة مصرالي الناطقة باسم الإدارة: "أعربنا له عن قلقنا البالغ حيال استخدام (قضية) المهاجرين أداة، هذه الممارسة غير مقبولة ويجب الكف عنها فوراً، ذكرنا السلطات البيلاروسية بالتزاماتها الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر".



ورغم نفي بيلاروسيا، يرى الاتحاد الأوروبي أن مينسك تستخدم المهاجرين أداة للضغط على جارتها التي تستضيف معارضي النظام لا سيما سفيتلانا تيخانوفسكايا.

وسجلت ليتوانيا إحدى دول البلطيق والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، منذ بداية العام وصول أكثر من ألفي مهاجر جديد معظمهم من العراق، عبروا الحدود مع بيلاروس بشكل غير قانوني.

وتشتبه السلطات الليتوانية في أن النظام البيلاروسي المدعوم من روسيا، هو من نسق هذا التدفق رداً على عقوبات الاتحاد الأوروبي.

ويدرس الاتحاد الأوروبي فرض "عقوبات اقتصادية أقوى" لوقف تسلل المهاجرين إلى الاتّحاد من بيلاروس، وفق ما حذر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 15 يوليو/ تموز.

ومن المقرر مناقشة هذه الخطوات واعتمادها في اجتماع الوزراء في 21 سبتمبر/ أيلول.

واستدعى الاتحاد الأوروبي في مايو/ آيار سفير بيلاروسيا لديه ألكسندر ميكنيفيتش لإبلاغه بتنديد المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء لتحويل مسار طائرة "راين اير" وإرغامها على الهبوط لاعتقال صحافي معارض، باعتباره تصرف "غير مقبول".