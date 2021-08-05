بريطانيا تناقش الهجوم على "ميرسر ستريت" في مجلس الأمن

تعتزم بريطانيا مناقشة الهجوم على الناقلة "ميرسر ستريت"، التي تعرضت لهجوم دام في خليج عمان، خلال اجتماع مغلق بمجلس الأمن الدولي غدا الجمعة.

وقال دبلوماسيون إن بريطانيا تعتزم مناقشة الهجوم المميت على ناقلة نفط قبالة ساحل سلطنة عمان خلال اجتماع مغلق بمجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، لكن ليس من المتوقع أن يتخذ المجلس أي إجراء.

وكانت بريطانيا أبلغت المجلس التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، بأن من المرجح للغاية أن إيران استخدمت طائرة مسيرة واحدة أو أكثر لشن الهجوم على الناقلة الأسبوع الماضي، والذي أودى بحياة اثنين من أفراد طاقمها أحدهما بريطاني والآخر روماني.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في تغريدة نشرها الأربعاء: "خاطبنا رئيس مجلس الأمن، جنبا إلى جنب، مع رومانيا وليبيريا بشأن هجوم إيران على ناقلة ميرسر ستريت".

وأضاف: "يجب على المجلس الرد على أعمال إيران المزعزعة للاستقرار وعدم احترام القانون الدولي".

والثلاثاء، رجحت بريطانيا ورومانيا وليبيريا تورط إيران في الهجوم الدامي على ناقلة "ميرسر ستريت"، التي تديرها شركة إسرائيلية، قبالة عمان.

وقالت بريطانيا ورومانيا وليبيريا، في رسالة لمجلس الأمن، إن "الهجوم الدامي على الناقلة (ميرسر ستريت) شكل خطرا على سلامة الشحن الدولي وأمنه".

وأضافت الدول الـ3 أن "الهجوم على السفينة ميرسر ستريت انتهاك واضح للقانون الدولي ولا بد من التنديد به".

وأكدت بريطانيا ورومانيا وليبيريا أنه "من المرجح للغاية أن إيران هاجمت الناقلة ميرسر ستريت بطائرة مسيرة أو أكثر".