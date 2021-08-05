سطوة أردوغان تحيل 30 جنرالا وأدميرالا للتقاعد

تواصل سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حملة التطهير في صفوف الجيش، منذ مسرحية الانقلاب قبل خمس سنوات.

تطهير طال هذه المرة، 30 عسكريا تمت إحالتهم للتقاعد، بموجب قرارات اتخذها اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى الأخير، برئاسة أردوغان.

قرارات إقالة وترقية أعلن عنها إبراهيم قالن، متحدث الرئاسة التركية، وفق ما طالعته "دوت الخليج الإخبارية" في صحيفة "سوزجو" المعارضة.

وتضمنت القرارات تعيين موسى آو سَفَر في قيادة القوات البرية، وتمديد ولاية قائد القوات الجوية اللواء حسن كوتشوك آقيوز، وقائد القوات البحرية الأدميرال عدنان أوزبال، لمدة عام واحد.

ووفق المتحدث الرئاسي، تم تمديد فترة تولي المنصب لـ 44 جنرالاً وأميرالاً لمدة عام واحد، وتم تمديد فترات عمل 320 عقيداً لمدة عامين.

ولفت قالن إلى أنه تمت ترقية 17 جنرالًا وأدميرالًا إلى رتبة أعلى، كما تمت ترقية 56 عقيدًا إلى رتبة جنرالات وأدميرالات، اعتبارا من 30 أغسطس/آب الجاري.

وعلى صعيد المتقاعدين، ذكر قالن أن أحد الجنرالات سيتقاعد اعتبارًا من 1 سبتمبر/أيلول المقبل، بحجة الحد الأدنى للسن.

فيما تمت إحالة 29 جنرالًا وأدميرالًا إلى التقاعد، اعتبارًا من نهاية الشهر الجاري "بسبب عدم وجود درجات لكوادر".

والجنرال الذي قال قالن إنه تقاعد بسبب الحد الأدنى للسن هو أوميت دوندار، قائد القوات البرية الذي قدمه النظام في وقت سابق على أنه من أبرز القادة الذين منعوا انقلاب 2016 المزعوم.

والشهر الماضي، ألغت محكمة الاستئناف العليا في تركيا تبرئة 7 من كبار العسكريين السابقين، بينهم القائد السابق للجيش الأول جيتين دوغان، المتهم بمؤامرة انقلاب مزعومة عام 2003.

ومنذ الانقلاب المزعوم في 2016، يستهدف أردوغان الجيش التركي بشكل ممنهج، ويفرغه من الكوادر، ويعين المقربين منه في مناصب القيادة العليا.