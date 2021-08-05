هل تصدر إثيوبيا الكهرباء لأفريقيا من سد النهضة؟.. مسؤول يكشف الحقيقة

قالت شركة الكهرباء الإثيوبية "حكومية"، إن عددا من الدول الأفريقية بينها السودان أعربت عن اهتمامها بشراء الكهرباء من إثيوبيا.

وأوضحت أن السودان يريد شراء ألف ميغاواط من الكهرباء.



وأوضح أندألم سيا، مدير قسم التخطيط بشركة الكهرباء الإثيوبية، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية اليوم الخميس، أن دولا أفريقية بما في ذلك السودان أعربت عن اهتمامها بشراء الكهرباء من إثيوبيا، وقال إن جنوب السودان وكينيا وجيبوتي أعربت بالفعل عن شراء كهرباء من إثيوبيا.

وقال إن مؤسسته تجري محادثات مع خبراء سودانيين والشهر الماضي توجه بالفعل خبراء إثيوبيون إلى الخرطوم، فيما سيصل خبراء سودانيون قريبا إلى إثيوبيا لمواصلة المحادثات وإجراء مزيد من المشاورات حول طلب السودان .

وأشار سيا، إلى أنه من المنتظر أن يكتمل قريبا بناء خط ناقل للكهرباء بين إثيوبيا وكينيا لنقل طاقة تقدر بنحو 500 ميجاواط من الإمدادات الكهربائية، وأن أعضاء من البرلمان الكيني سيزورون إثيوبيا الأسبوع المقبل لمناقشة الموضوع .

ولفت سيا إلى أن جنوب السودان أعربت في رسالة عن رغبتها في نقل كهرباء من إثيوبيا، وأضاف أن فريقا من الخبراء الإثيوبيين سيذهب قريبا إلى جنوب السودان لإجراء دراسة حول إنشاء خط الكهرباء.

وكشف المسؤول الإثيوبي عن أن إثيوبيا تسعى لربط عدة دول أفريقية بخط كهربائي انطلاقا من إثيوبيا مرورا بكينيا وتنزانيا وصولا إلى جنوب أفريقيا، الذي من المنتظر أن ينقل نحو 2000 ميجاواط من الكهرباء.

وأضاف أن شركة لسياسة الطاقة بشرق أفريقيا أجرت دراسة بدعم من البنك الدولي لتمكين أرض الصومال من الحصول على الكهرباء من إثيوبيا.

وأشار المسؤول الأفريقي إلى أن سد النهضة الإثيوبي له أهمية كبيرة، ليس فقط لإثيوبيا ولكن أيضًا لأفريقيا، وقال إن الطلب الحالي على الكهرباء من الدول الأفريقية يعكس آمالها بالسد.

وأضاف أن إثيوبيا ستعمل بجد لتصبح فخرا لأفريقيا.

الكهرباء وسد النهضة

ويونيو/حزيران الماضي، أعلنت هيئة الكهرباء الإثيوبية، أنها "تعمل حاليا على مراجعات الخط الناقل لكهرباء" سد النهضة قبيل بدء عملية توليد الطاقة.

وقالت الهيئة الحكومية، في بيان آنذاك، إن "عملية المراجعة للخط الناقل لكهرباء سد النهضة تهدف إلى التأكد من سلامته وتجهيزه، تمهيدا لبدء عملية توليد الطاقة في السد في أغسطس/آب.

وذكر البيان أن "جميع النقاط والمحطات التي يمر بها الخط الناقل للكهرباء تتم مراجعتها بصورة دقيقة، بداية من محطة سد النهضة ومرورا بمحطة ديديسا المحولة في إقليم أوروميا".

وأعلنت إثيوبيا بشكل رسمي الشهر الماضي اكتمال المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق ويثير خلافا مع دولتي المصب مصر والسودان.

وبث التلفزيون الإثيوبي ووكالة الأنباء الرسمية فيديو جديدا لعملية الملء الثاني لسد النهضة.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت في يوليو/تموز 2020 عن تمكنها من إنجاز المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا فوق نهر النيل، التي قدرت بـ4.9 مليار متر مكعب من المياه.

والمفاوضات المرتبطة بسد النهضة متوقفة رسميا منذ أبريل/نيسان الماضي بعد فشل مصر والسودان (دولتي المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) في التوصل لتفاهمات قبل بدء الملء الثاني للسد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.

وترفض القاهرة والخرطوم إصرار إثيوبيا على ملء السد قبل التوصل لاتفاق ملزم حول الملء والتشغيل.

وتقلل أديس أبابا من مخاوف الخرطوم والقاهرة، وتتعهد بمراعاة هواجس دولتي المصب، وأكدت أن تأخير عملية الملء الثاني يكلف البلاد نحو مليار دولار، كما تأمل أن "يلبي السد حاجة البلاد من الكهرباء".